Cortada la A-49 en ambos sentidos por el vuelco de un tráiler en Niebla: estos son los desvíos
El servicio de emergencias ha establecido itinerarios alternativos para garantizar la fluidez del tráfico tras el siniestro de un tráiler en la A-49
La A-49 permanece cortada al tráfico en ambos sentidos tras el accidente de un tráiler frigorífico a la altura de Niebla, lo que obliga a desviar la circulación entre Huelva y Sevilla. El siniestro se produce en el kilómetro 56 de la autovía A-49, dirección Huelva, cuando el vehículo pesado se sale de la vía y queda volcado atravesando los carriles.
Según los datos facilitados por el servicio de emergencias, el accidente tiene lugar a las 05.00 horas de este miércoles. El camión choca contra un muro de hormigón y la calzada queda cubierta de piedras y escombros, lo que obliga a cortar completamente la circulación.
Desvíos habilitados
Para garantizar la fluidez del tráfico, se establecen itinerarios alternativos en ambos sentidos mientras duran los trabajos de retirada y limpieza. En sentido Huelva, los vehículos deben abandonar la vía en el kilómetro 53, en la salida de Villarrasa, y retomar la autovía en el kilómetro 60, en Niebla.
En dirección Sevilla, el desvío se realiza en el kilómetro 60, salida de Niebla, para reincorporarse en el punto kilométrico 53.
Hasta el lugar se desplazan efectivos de la Guardia Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. El incidente se salda exclusivamente con daños materiales y no se registran heridos.
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