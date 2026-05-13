Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica del BetisLas notas del BetisPequeños accionistas Sevilla FCNuevo parking La CartujaMultas carril bus SevillaPrevia Villarreal-SevillaJuanma Moreno mayoría absolutaBarrio HiguerónEclipse solar SevillaFiestas patronales de GuillenaPilatus CarmonaVelada año VINuevo parking en TrianaLluvia eleccionesResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Cortada la A-49 en ambos sentidos por el vuelco de un tráiler en Niebla: estos son los desvíos

El servicio de emergencias ha establecido itinerarios alternativos para garantizar la fluidez del tráfico tras el siniestro de un tráiler en la A-49

Archivo - Varios vehículos circulan por la autovía A-49 sentido a Huelva en una imagen de archivo.

Archivo - Varios vehículos circulan por la autovía A-49 sentido a Huelva en una imagen de archivo. / María José López - Europa Press - Archivo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La A-49 permanece cortada al tráfico en ambos sentidos tras el accidente de un tráiler frigorífico a la altura de Niebla, lo que obliga a desviar la circulación entre Huelva y Sevilla. El siniestro se produce en el kilómetro 56 de la autovía A-49, dirección Huelva, cuando el vehículo pesado se sale de la vía y queda volcado atravesando los carriles.

Según los datos facilitados por el servicio de emergencias, el accidente tiene lugar a las 05.00 horas de este miércoles. El camión choca contra un muro de hormigón y la calzada queda cubierta de piedras y escombros, lo que obliga a cortar completamente la circulación.

Desvíos habilitados

Para garantizar la fluidez del tráfico, se establecen itinerarios alternativos en ambos sentidos mientras duran los trabajos de retirada y limpieza. En sentido Huelva, los vehículos deben abandonar la vía en el kilómetro 53, en la salida de Villarrasa, y retomar la autovía en el kilómetro 60, en Niebla.

En dirección Sevilla, el desvío se realiza en el kilómetro 60, salida de Niebla, para reincorporarse en el punto kilométrico 53.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se desplazan efectivos de la Guardia Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. El incidente se salda exclusivamente con daños materiales y no se registran heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ENCUESTA: ¿Quién ha ganado el segundo debate electoral de Andalucía? Vota aquí por el mejor candidato del 17-M en RTVA
  2. Las playas andaluzas esperan 56.500 toneladas del alga invasora durante 2026: estos son los 40 municipios más afectados
  3. Andalucía encara otra semana de tiempo fresco y lluvias, según la previsión de la Aemet
  4. ENCUESTA | Los lectores de han votado: estos son los ganadores y perdedores del debate electoral de Canal Sur
  5. Andalucía abre la matrícula de la PAU para más de 65.000 estudiantes y aplaza a 2027 el cambio de ponderación de las Matemáticas
  6. Andalucía, en alerta por lluvias y tormentas: tres provincias con aviso amarillo hoy sábado en estas zonas y horas
  7. Sondeo Andalucía: El 40% de los andaluces prefieren que el PP pacte con el PSOE y el 37%, con Vox
  8. Aemet avisa de una masa de aire frío en España que Andalucía esquivará con hasta 29 grados en estos puntos

Cortada la A-49 en ambos sentidos por el vuelco de un tráiler en Niebla: estos son los desvíos

Cortada la A-49 en ambos sentidos por el vuelco de un tráiler en Niebla: estos son los desvíos

VÍDEO | José Ignacio García canta con cuatro años el himno de Andalucía

Escolarización 2026/27 en Andalucía: así se resolverán los empates y así puedes reclamar

Escolarización 2026/27 en Andalucía: así se resolverán los empates y así puedes reclamar

Andalucía se sitúa en los puestos de cabeza en creación de empresas en España pero la inversión sufre un frenazo del 37%

Andalucía se sitúa en los puestos de cabeza en creación de empresas en España pero la inversión sufre un frenazo del 37%

VÍDEO | Las hermanas de García Caparrós piden el voto en la campaña de las eleciones andaluzas.

A qué se dedicaba María Jesús Montero antes de convertirse en candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía

A qué se dedicaba María Jesús Montero antes de convertirse en candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía

Manuel Gavira, el sustituto de Macarena Olona que aspira a robarle la mayoría absoluta a Juanma Moreno

Manuel Gavira, el sustituto de Macarena Olona que aspira a robarle la mayoría absoluta a Juanma Moreno

Juanma Moreno también graba videoclips en campaña: el presidente andaluz confirma que él canta "Kilómetro Sur"

Juanma Moreno también graba videoclips en campaña: el presidente andaluz confirma que él canta "Kilómetro Sur"
Tracking Pixel Contents