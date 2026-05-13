A qué se dedicaba María Jesús Montero antes de convertirse en candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía

La candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, es una vieja conocida de los votantes de la comunidad autónoma. Aunque la líder de los socialistas andaluces no siempre ha ocupado cargos políticos, Montero ha estado durante 24 años en distintos gobiernos tanto autonómicos como nacional. Ahora aspira a llegar a San Telmo, pese a que las encuestas anticipan una nueva caída de su formación.

Por todos es conocido que la líder de los socialistas se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Desde su propio partido lo han compartido en varias ocasiones ante las acusaciones de mentir en su currículum por parte del PP. Aun así, su participación en política comenzó desde su etapa universitaria, cuando comenzó a militar en el Consejo de la Juventud de Andalucía.

Pese a su licenciatura, más que como médico, la líder de los socialistas andaluces siempre ha estado vinculada a los procesos de organizativos de la salud. Así, en 1994 llegó al Hospital de Valme tras conseguir una plaza como técnico de función administrativa del mismo. Solo un año después alcanzó el cargo de subdirectora médica del mismo centro hospitalario, puesto que desempeñó hasta 1998.

La llamada de Pedro Sánchez

De Valme pasó al Virgen del Rocío, donde ejerció como subdirectora primero y directora gerente hasta su entrada en política en 2002. Fue el expresidente andaluz Manuel Chaves el primero que la llamó como viceconsejera de Sanidad y, posteriormente como consejera. Pese a que estuvo durante nueve años en este cargo y después se desarrolló hasta 2018 como consejera de Hacienda, no fue hasta 2007 cuando se afilió al PSOE.

Montero estaba en la graduación de su sobrino en Fibes cuando, en 2018, recibió la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para entrar en el Ejecutivo central. Después de rechazar varias veces las llamadas "de un número largo", la candidata se percató de que era el presidente y cogió el teléfono mientras un guardia del Palacio de Congresos le llamaba la atención por estar en una terraza en la que no debía. La llamada era demasiado importante.

Desde ese momento, Montero se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del panorama político nacional y, según ella mismo dijo en un acto en la sede regional de su partido, al alcanzar el cargo de vicepresidenta del Gobierno se convirtió en "la mujer con más poder de la democracia". Pese a estos logros, Montero fue nombrada en enero de 2025 secretaria general del PSOE-A y, posteriormente, en candidata a la presidencia.

Pese a abandonar el Gobierno central y a las críticas recibidas por ello, Montero todavía no ha renunciado a su acta como diputada del Congreso. Según ha explicado en múltiples ocasiones la candidata del PSOE-A, lo hace para no perder su plaza como funcionaria en el organigrama sanitario andaluz. Para poder obtener el acta de parlamentaria andaluza, deberá abandonar la del Congreso, tal como sostiene la Constitución.