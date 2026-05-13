José Ignacio García también canta en esta campaña electoral: el candidato de Adelante Andalucía pone voz al himno andaluz

Apelar al sentimiento andalucista. Esta es una de las banderas de Adelante Andalucía para movilizar el voto el 17M. Desde el minuto uno de la campaña de las elecciones andaluzas, la formación está llamando a votar con el corazón a "la izquierda sin mochilas", que dicen representar. Un mensaje muy claro teniendo en cuenta que compiten con la coalición de Por Andalucía para conquistar al electorado a la izquierda del PSOE. José Ignacio García también ha recurrido a los vídeos como estrategia de campaña, al igual que Juanma Moreno con 'Kilómetro Sur', pero el líder de izquierdas ha optado por dar una mirada al pasado.

Un niño de apenas cuatro años de edad entona "a capela" el himno de la comunidad. Es José Ignacio García, el candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo domingo 17 de mayo. "¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad! ¡Sea por Andalucía libre, España y la Humanidad!", cantaba en el año 1992 cuando solo era un niño y era captado por una videocámara por parte de alguno de sus familiares.

El fragmento ha sido compartido por el propio José Ignacio García en sus redes sociales. "Lo llevamos dentro de pequeños", subrayaba el candidato de Adelante Andalucía en una clara defensa de sus raíces andalucistas. "Este domingo lo vamos a demostrar", apostillaba García en una breve publicación con la que busca movilizar el voto por encima de todo.

En materia de comunicación política, varios expertos consultados por El Correo de Andalucía llevan defendiendo desde hace días que Adelante Andalucía es de los partidos que mejor campaña está realizando. Las intervenciones de José Ignacio García en los debates electorales han sido destacadas por la frescura y su interacción con los más jóvenes. De hecho, es un electorado con el que se encuentra compitiendo directamente con Vox por el descontento de la juventud con los partidos más tradicionales. Por poner un ejemplo, el día posterior al primer debate que tuvo lugar en RTVE, las búsquedas en Google del término Adelante Andalucía en la comunidad se dispararon un 500%, según las estadísticas de tendencias de este buscador.

El himno de Blas Infante que fue silenciado por el franquismo

La melodía del himno de Andalucía procede del canto campesino conocido como Santo Dios, que se entonaba en las faenas rurales y que Blas Infante recopiló como símbolo del sentir andaluz. La letra, obra del propio Infante, recoge una llamada a la movilización social: "¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad!" articula demandas de reforma agraria y autonomía que conectaban con las corrientes regionalistas de las primeras décadas del siglo XX. La partitura definitiva fue armonizada por José del Castillo Díaz, director de la Banda Municipal de Sevilla, que convirtió el motivo popular en una pieza orquestal apta para ser himno regional.

La primera interpretación pública del himno tuvo lugar en julio de 1936, cuando la Banda Municipal de Sevilla lo estrenó en la Alameda hispalense apenas una semana antes del estallido de la Guerra Civil, un estreno que dejaría al símbolo silenciado durante la dictadura franquista, periodo en el que la obra apenas se conservó en manuscritos y versiones privadas. Con la llegada de la Transición, la recuperación cultural y política de Andalucía devolvió al himno su protagonismo. Fue reestrenado oficialmente en 1979 y más tarde incorporado al marco institucional del Estatuto de Autonomía, consolidando su condición de emblema colectivo.