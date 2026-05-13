Juanma Moreno anuncia más rebajas fiscales en la recta final de campaña: 100 euros por gafas y lentillas para jóvenes y otra reducción del IRPF

El presidente del PP-A y candidado a las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, ha anunciado más rebajas fiscales en el caso de revalidar legislatura tras el 17M. Después de siete rebajas fiscales que suman más de 1.000 millones de euros, el candidato popular ha anunciado en la recta final de campaña bonificaciones por gafas y lentillas o una nueva deflactación del IRPF en Andalucía para atenuar los efectos de la inflación.

La propuesta ha sido lanzada en el acto de campaña celebrado en la Casa Iberoamérica de Cádiz. A cinco días de que se abran las urnas, el candidato a la presidencia ha estado acompañado por el cabeza de lista en Cádiz y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; y el alcalde de la ciudad, Bruno García. En este contexto, Moreno ha declarado que "seguirá bajando impuestos con cabeza" con la premisa de sostener los servicios públicos "con eficiencia en el gasto y proporcionalidad".

Nuevas rebajas fiscales en Andalucía: IRPF, vivienda y ayudas para jóvenes y familias vulnerables

Moreno ha anunciado en primer lugar una bonificación por la compra de gafas y las lentillas para menores de 25 años. Junto a esto ha planteado la "deflactación de la tarifa autonómica del IRPF para ayudar a las familias frente a la inflación, deducciones para enfermos de ELA o personas cuidadoras, mejoras fiscales vinculadas a vivienda y la ampliación de límites para que más jóvenes y familias vulnerables puedan beneficiarse.

El candidato del PP-A a la reelección también ha defendido que Andalucía ha incrementado su recaudación en 7.200 millones de euros a pesar de las rebajas fiscales. Asimismo, ha comparado este modelo con el del Gobierno de España, al que ha criticado por no haber impulsado las grandes infraestructuras que, según sostiene, necesita Andalucía, pese a disponer de una recaudación histórica y de fondos europeos.

Una medida similar a la aprobada en el Parlamento andaluz

La propuesta anunciada por Moreno sobre las ayudas para gafas y lentillas coincide con una iniciativa que Adelante Andalucía impulsó previamente tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso de los Diputados. La formación andalucista registró en 2024 una proposición de ley para que las gafas y las lentes de contacto pasaran a formar parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de garantizar su gratuidad para los menores de edad y establecer ayudas progresivas para los adultos en función de la renta.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía y posteriormente elevada al Congreso, donde la Cámara respaldó su tramitación. Desde Adelante Andalucía defendieron entonces que "ver bien no puede ser un privilegio de clase" y denunciaron que muchas familias no podían asumir el coste de unas gafas o unas lentillas. De cara a las próximas elecciones, el partido encabezado por José Ignacio García ha recuperado la propuesta.

Ahora, con este nuevo anuncio, el PP-A refuerza el peso de las medidas económicas y fiscales en la recta final de la campaña electoral. En el programa también se han incorporado otras cuestiones como la ampliación del margen para deducciones en vivienda o la eliminación del Impuesto de Sucesiones por transmisiones entre hermanos. A pocos días de la cita con las urnas, Moreno busca consolidar un discurso centrado en las rebajas de impuestos, el apoyo a las familias y la defensa de la gestión económica de la Junta señalando directamente al Ejecutivo central.