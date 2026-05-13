La llamada de teléfono de las hermanas de García Caparrós para pedir el voto en Andalucía: "Si luchamos no hay nada escrito, vota por Antonio Maíllo"

La campaña de las elecciones andaluzas está en todos sitios. Mítines, cartelería, canciones y hasta llamadas de teléfono. Los nuevos formatos están a la orden del día para llegar a todos lados y los partidos, desde luego, se han puesto las pilas. Las hermanas de García Caparrós han entrado en escena para llamar a votar a la coalición de Por Andalucía el próximo domingo mediante un centro de voluntariado telefónico. El frente de izquierdas ha puesto la memoria democrática en el centro del debate público para llegar a los indecisos. Movilizar el voto es clave a pocos días de que se abran las urnas, más aún cuando a la izquierda del PSOE habrá dos papeletas el 17M.

"Hola, somos las hermanas García Caparrós, hermanas de Manuel José, asesinado el 4 de diciembre de 1977 cuando los andaluces nos levantamos para conseguir la autonomía de nuestra tierra". Así empieza el mensaje automático grabado por Loli, Paqui y Puri, las hermanas del joven malagueño fallecido el 4 de diciembre de 1977 durante la manifestación en defensa de la autonomía andaluza. En el audio, recuerdan la lucha del pueblo andaluz: "La historia nos enseña que si luchamos no hay nada escrito". También, realizan una defensa de las consignas que tradicionalmente ha abanderado este espacio político: "Creemos en la izquierda que atiende los problemas de las familias trabajadores, defiende lo público y garantiza los derechos".

En un segundo mensaje difundido estos días, llaman claramente a la concentración del voto en la coalición liderada por Antonio Maíllo: "Estamos en recta final de la campaña y te pedimos que convenzas a tus amigos y familiares para que vayan a votar". La diferenciación es fundamental en la campaña, teniendo en cuenta que más allá del PSOE habrá dos papeletas: Por Andalucía y Adelante Andalucía. Se vio en el último debate de Canal Sur, cuando hubo un cruce de declaraciones entre sus cabezas de lista sobre el modelo de financiación autonómica.

El funcionamiento de este centro de llamadas puesto en marcha por el equipo de Antonio Maíllo parte de una llamada automatizada como primera toma de contacto. Después, los voluntarios de la coalición entran en escena para llegar a los posibles votantes. Tras escuchar el mensaje inicial de las hermanas de García Caparrós, las personas que lo deseen pueden solicitar ser contactadas personalmente por el equipo de campaña con el fin de conversar sobre sus preocupaciones sociales y económicas. Desde la coalición explican que esta campaña telefónica "busca movilizar a los indecisos" y "activar la memoria andalucista", pero también que "los votantes ya convencidos se unan de una manera activa a la campaña".

Ampliar la Ley de Memoria Democrática andaluza

En esta campaña, Antonio Maíllo anunciaba el compromiso de la coalición de izquierdas para ampliar la Ley de Memoria Democrática andaluza hasta 1981 para incluir a las víctimas de episodios como el asesinato de Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas a manos de la Guardia Civil en 1981. Entre los planes de esta candidatura, está "reparar una deuda democrática" con quienes sufrieron la "violencia política" durante la Transición Española en el camino hacia la democracia.

Por Andalucía también ha reivindicado el trabajo de las fuerzas políticas que integran la coalición para lograr la desclasificación de documentos relacionados con el asesinato de Manuel José García Caparrós y avanzar en su reconocimiento institucional. Una medida que permitió a las familiares de este confirmar quién fue el que disparó al joven malagueño en la manifestación en defensa de la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977. Recientemente, el Congreso de los Diputados aprobó indemnizar a García Caparrós como víctima de la represión franquista, después de décadas de reivindicación de su familia y de colectivos memorialistas.