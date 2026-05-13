Pedro Sánchez mira al día después de las elecciones andaluzas del 17M: "Hay que proteger al Gobierno más allá de 2027, estamos aún a mitad de tarea"

Los últimos días son fundamentales en todas las campañas del PSOE andaluz. Hay una parte de su electorado que tiende a movilizarse a última hora. De ahí que en esta recta final para el 17-M los socialistas hayan apostado por una presencia continuada del presidente, Pedro Sánchez, en provincias clave como Granada este miércoles (ante un aforo de 2.000 personas) o Sevilla, el viernes. Pero en esta ocasión, este sprint se afronta tras una campaña que no ha acabado de despegar en ningún momento (ni en los dos debates) y con el fuerte viento en contra que suponen unas encuestas que no sólo disipan cualquier posibilidad de gobierno alternativo sino que además sitúan a los socialistas ante la amenaza de una debacle histórica que pueda complicar seriamente la capacidad de gestionar el día después.

De ahí que el objetivo de estos últimos días no sólo sea sacar esos casi 600.000 votos de la abstención (personas que no cogieron la papeleta socialista en 2022 y sí lo hicieron un año después en las generales). Ahora, es importante que quienes vayan a votar en contra del gobierno de Juanma Moreno no distribuyan sus apoyos entre las tres formaciones de izquierda: el PSOE, la coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía, la formación que probablemente más está aprovechando los quince días de campaña electoral. El mensaje del voto útil de la izquierda al PSOE tiene serias dificultades de penetración en un contexto en el que parece que sólo se dirime si el PP tendrá o no mayoría absoluta.

A esas personas, que quieren una alternativa a Juanma Moreno, pero que pueden estar abiertos a probar distintas opciones de izquierda fueron dirigidos los mensajes de Juanma Moreno y María Jesús Montero en Pulianas, un pequeño municipio de la Vega de Granada con apenas 6.000 habitantes. "Estamos ante el último apretón final. Ahora hay que convencer a cada ciudadano para que no se confunda, que atine bien el voto, que apoye a la única alternativa que es el PSOE (...) Si alguien algún día tuvo una papeleta del PSOE es porque es garantía de seguridad. Si nos votaste antes, vuelve a hacerlo que no te volvamos a fallar", apuntó María Jesús Montero, quien instó a olvidar las encuestas: "La derecha está desmovilizando a los progresistas y a la gente de izquierdas. Ante las encuestas, propuestas. Ante la política vacía, llevar a la gente el ánimo de que es posible cambiar una realidad que provoca sufrimiento".

En esa misma línea, Pedro Sánchez incidió en que todos aquellos que la defensa de los servicios públicos en Andalucía pasa solo por votar a María Jesús Montero: "Vamos a ganar al PP y a Vox, pero sólo podemos hacerlo con una papeleta, con una, la del PSOE".

Los socialistas vienen argumentando desde hace meses la importancia de tener formaciones fuertes a su izquierda que movilicen a un electorado que no coincide con el PSOE. Ofrecer alternativas dentro de un mismo espacio. Pero conforme van pasando los días y se acerca el 17-M aumenta el temor, según las encuestas, de que pueda haber más fugas de votos y que el nuevo Parlamento pueda tener un PSOE más débil que en 2022 y dos formaciones a su izquierda con más peso del que han tenido en la actual legislatura.

Defensa del Gobierno de España

La principal baza para conseguir esta movilización que tiene la dirección socialista para conseguir esta movilización en torno al PSOE es Pedro Sánchez y la gestión del Gobierno de España, del que ha sido vicepresidenta María Jesús Montero. Ambos trataron de contrastar las decisiones adoptadas por el consejo de ministro en temas claves con las medidas del Gobierno andaluz de Juanma Moreno: "¿Qué ha hecho por la vivienda? Cero euros en el parque de alquiler. Se esconden detrás del Gobierno de España", puntualizó Montero.

Así, los 2.000 asistentes corearon con más convicción el 'No a la guerra' o "Pedro Sánchez, presidente" que otros mensajes de ámbito más autonómico. El presidente les respondió dejando claro además que las elecciones andaluzas, en función de su resultado, pueden también marcar un punto de inflexión en la política nacional: "Es único que tengamos un gobierno de coalición progresista. Es único y hay que protegerlo más allá de 2027. Aún estoy a mitad de tarea y llevo ya ocho años".