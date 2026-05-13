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¿Ganará el PP por mayoría absoluta las elecciones en Andalucía 2026? Así están las predicciones más allá de las encuestas

Prensa Ibérica y Predilect actualizan cada día las estimaciones de votos y escaños y el gobierno más probable tras los comicios

Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos

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Jose Rico | Alberto López | Ricard Gràcia

Prensa Ibérica ofrece este miércoles, 13 de mayo, una nueva entrega del mercado de predicciones Predilect para conocer la evolución de las estimaciones de votos y escaños y el gobierno más probable en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Fruto de un proyecto de investigación de la Vrije Universiteit Amsterdam en colaboración con Feldlabor GmbH, Predilect es el único mecanismo que permite seguir la última hora de las expectativas electorales más allá de las encuestas y hasta la misma jornada electoral, dada la prohibición legal de publicar estudios de opinión durante los cinco días previos a los comicios y hasta que cierren los colegios electorales. Un veto que ya está en vigor y que hace que este método sea el único mecanismo para conocer la evolución de votos y escaños.

En las andaluzas de 2022, el PP obtuvo una histórica mayoría absoluta de 58 escaños de los 109 que integran el Parlamento autonómico y el PSOE encajó su peor resultado en una comunidad que gobernó durante 36 años al quedarse con 30 diputadosVox creció hasta los 14 parlamentarios, aunque no pudieron influir en la gobernabilidad ante la mayoría absoluta de Moreno. En cuanto al espacio a la izquierda del PSOE, Por Andalucía consiguió 5 representantes y Adelante Andalucía se quedó con 2. El umbral de la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

¿Cómo van las predicciones del 17-M? En esta nueva entrega, que recoge datos hasta el día de ayer, el PP mantendría la ajustada mayoría absoluta al obtener el 43,15% de los votos y 55 escaños, una décima más y los mismos escaños que ayer. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, podría revalidar la investidura sin necesidad de buscar apoyos, aunque lo haría por la mínima. La candidata del PSOE, María Jesús Montero, empeoraría el resultado de hace cuatro años al quedarse con el 23,48% de los sufragios y 28 diputados, el mismo porcentaje y los mismos diputados que hace 24 horas.

Gráfico de visualización de datos.
Gráfico de visualización de datos.

Vox mejoraría ligeramente su resultado de 2022 y lograría el 14,94% de las papeletas y 17 parlamentarios, una décima más y los mismos parlamentarios que ayer, pero esos apoyos no serían decisivos para la investidura de Moreno al alcanzar este la mayoría absoluta. Por su parte, Por Andalucía conseguiría el 8,76% de los votos 6 representantes, una décima menos y los mismos representantes que hace 24 horas, mientras que Adelante Andalucía obtendría el 5,89% de los sufragios y 3 escaños, tres décimas menos y los mismos escaños que ayer.

Visualización del parlamento.
Gráfico de visualización de datos.

Por lo que respecto al gobierno más probable, las probabilidades de una mayoría absoluta del PP siguen por debajo del 50%. En concreto, en el 47,77% de opciones, un punto menos que ayer. También bajan las posibilidades de un gobierno del PP en solitario pero en minoría, que cuentan con un 27,57% de probabilidades, una décima menos que ayer. Las opciones de una coalición entre el PP y Vox se quedan en el 18,94%, un punto menos que hace 24 horas.

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Gráfico de visualización de datos.
Gráfico de visualización de datos.

Presnsaa Ibérica y Predilect darán a conocer cada 24 horas los resultados de tres mercados de predicciones: la estimación del porcentaje de votos a cada partido, la estimación de escaños que obtendrá cada formación y el gobierno más probable tras los comicios.

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