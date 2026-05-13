Escolarización 2026/27 en Andalucía: así se resolverán los empates y así puedes reclamar

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha fijado el número 02546 como referencia para resolver los posibles empates en el proceso de escolarización del curso 2026/27 en centros públicos y concertados de Andalucía. Este resultado se ha obtenido en el sorteo público celebrado este 13 de mayo en la sede de la Consejería, tal y como establece la normativa de admisión para enseñanzas no universitarias, salvo el primer ciclo de Infantil.

Este mecanismo solo se aplicará cuando la demanda de plazas supere la oferta disponible y, tras aplicar los criterios de baremación, persistan situaciones de empate entre solicitudes. En esos casos, los centros elaborarán un listado ordenado alfabéticamente y aplicarán una fórmula matemática basada en el número del sorteo para determinar el orden definitivo de adjudicación de las plazas vacantes.

El número 0,2546 resolverá los casos de empate para la escolarización 2026/27 en Andalucía / El Correo

La Consejería ha destacado que este sistema ha reducido notablemente los empates resueltos por sorteo. En el curso actual 2025/26 se registraron 464 casos, frente a los 1.648 del curso 2018/19, lo que supone una reducción del 72%. Según la administración andaluza, este descenso refleja un procedimiento más garantista y una mejora en la libre elección de centro por parte de las familias.

Tras el sorteo, si persiste el empate por exceso de solicitudes, el 25 de mayo se publica la adjudicación de plaza al alumnado no admitido en su primera opción.

Al día siguiente se abre el plazo para presentar recursos, según el calendario del procedimiento.

Plazas y calendario

El proceso para el curso 2026/2027 comenzó el 1 de marzo en 3.521 centros sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas incluidas en la convocatoria.

Para el próximo curso se ofertan 1.373.541 plazas, de las que el 80,94% corresponden a centros públicos y el 19,06% a centros concertados.

En el caso del alumnado de tres años que se incorpora por primera vez al sistema educativo, se habilitan 81.686 plazas de nuevo ingreso.

El procedimiento incluye tanto a quienes acceden por primera vez como al alumnado que solicita un cambio de centro.

Cada centro publica hasta el 20 de abril la relación de solicitantes con la puntuación asignada.

A partir de esa fecha se abre un plazo de diez días lectivos para presentar alegaciones.

Menos ratio en Infantil

El sistema educativo andaluz contará con al menos 152 aulas nuevas de Infantil como consecuencia de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de tres años.

La reducción de la ratio a 22 alumnos se aplicará de forma progresiva en Infantil y Primaria, comenzando por el primer curso del segundo ciclo de Infantil.

Según la información facilitada, esta medida busca mejorar la atención individualizada y la detección de dificultades de aprendizaje.

La cifra inicial de nuevas aulas podrá ampliarse en función de la demanda de escolarización.

Servicios y resultados

En cuanto a los servicios complementarios, el aula matinal se ofrecerá en 22 centros más, hasta un total de 1.661.

El servicio de comedor escolar estará disponible en 2.056 centros andaluces, siete más que en el curso anterior.

Las actividades extraescolares alcanzarán los 1.682 centros, cinco más que este año.

En el curso actual, el 96,62% de las familias obtuvo plaza en el centro elegido como primera opción.

El 99,39% logró puesto escolar en alguno de los centros preferidos.

En comparación con el curso 2018/19, el porcentaje de primera opción ha mejorado en más de tres puntos.

Desde el curso 2021-22 se supera el 99% de adjudicaciones en alguno de los centros elegidos por las familias.

Criterios de admisión

Para el próximo curso se mantienen los criterios de admisión cuando no hay plazas suficientes tras la baremación.

Se otorgan 14 puntos por existencia de hermanos en el centro y por proximidad al domicilio familiar.

También se contemplan puntuaciones por parto múltiple, renta per cápita, discapacidad o trastorno del desarrollo y expediente académico en Bachillerato.

Continúan los supuestos de prioridad vinculados a familia numerosa, monoparental o con dos hijos, así como otras situaciones recogidas en la normativa vigente.

El sorteo del curso actual 2025/26 resolvió 464 situaciones de empate, frente a las 1.648 del curso 2018/19.

Además, en el curso actual se han reagrupado 1.139 hermanos en centros educativos.