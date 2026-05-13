El Correo

VÍDEO | Las hermanas de García Caparrós piden el voto en la campaña de las eleciones andaluzas.

El funcionamiento de este centro de llamadas puesto en marcha por el equipo de Antonio Maíllo parte de una llamada automatizada como primera toma de contacto. Después, los voluntarios de la coalición entran en escena para llegar a los posibles votantes. Tras escuchar el mensaje inicial de las hermanas de García Caparrós, las personas que lo deseen pueden solicitar ser contactadas personalmente por el equipo de campaña con el fin de conversar sobre sus preocupaciones sociales y económicas. Desde la coalición explican que esta campaña telefónica "busca movilizar a los indecisos" y "activar la memoria andalucista", pero también que "los votantes ya convencidos se unan de una manera activa a la campaña".