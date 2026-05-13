ADELANTE ANDALUCÍA

VÍDEO | José Ignacio García canta con cuatro años el himno de Andalucía

Un niño de apenas cuatro años de edad entona "a capela" el himno de la comunidad. Es José Ignacio García, el candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo domingo 17 de mayo. "¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad! ¡Sea por Andalucía libre, España y la Humanidad!", cantaba en el año 1992 cuando solo era un niño y era captado por una videocámara por parte de alguno de sus familiares.