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Canal Sur se va de nuevo a negro durante dos horas por la protesta del Comité de Huelga: reclaman "un plan de empleo" para los próximos meses

El Comité ya suspendió una acción similar el pasado martes con la intención de llegar a un acuerdo con la dirección, pero denuncian "tretas" para no hacerlo

Imagen de Canal Sur con fundido a negro.

Imagen de Canal Sur con fundido a negro. / Europa Press

Domingo Díaz

Domingo Díaz

Nuevo apagón en Canal Sur Televisión. Este jueves, 14 de mayo, la cadena pública andaluza se fue a negro entre las 8 y las 10 horas a causa de los paros parciales convocados por el comité de huelga. Esto ha afectado a la emisión del programa 'Despierta Andalucía', que solo ha podido estar en antena 15 minutos a las 9 de la mañana, emitiendo una entrevista a María Márquez. Esto se ha realizado con motivo del bloque aprobado por la Junta Electoral Central y estaba incluido e n los servicios mínimos.

No es la primera acción reivindicativa que toma el comité, ni tampoco la última. Cabe recordar que el pasado lunes, durante la celebración del debate entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta, hubo una protesta de los trabajadores de la RTVA. Además, el fundido a negro volverá hoy a partir de las 18 horas y se alargará hasta las 8 de la tarde.

El pasado martes estaba prevista una acción similar, que finalmente fue desconvocada "como gesto de buena voluntad en aras de llegar a un acuerdo con la dirección". Las "tretas para no llegar a un acuerdo" por parte de la empresa han provocado que finalmente sí se realice el paro.

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El comité reclama "un plan de empleo para los próximos meses, un compromiso de estudiar la viabilidad jurídica de un proceso de consolidación extraordinario, a partir del próximo 18 de mayo, el aumento de la producción propia, así como el respeto al Estatuto profesional y la recuperación de una serie de derechos perdidos durante la crisis".

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