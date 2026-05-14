El director de la comparsa de Bienvenido responde al intento de censura del PP de Sevilla: "Si fuera un partido decente, depurarían responsabilidades"

El PP presentó el miércoles una denuncia ante la Junta Electoral para "prohibir alusiones politicas" a las cuatro agrupaciones de carnaval que cantan este próximo sábado, jornada de reflexión, en Alcalá de Guadaíra. Entre ellas, el primer premio del pasado COAC en comparsas: DSAS3, de Jesús Bienvenido, con un repertorio muy crítico respecto al estado de la sanidad andaluza. Unas horas después, el jueves por la mañana, el Partido Popular se retractó y la quitó. Aunque la polémica ya estaba servida.

"Si fuera un partido decente, que está lejos de serlo, depurarían responsabilidades", responde al respecto Daniel Obregón, director de la comparsa DSAS3. "En mi opinión, ha sido un acto bastante grave, porque ataca a un símbolo como el carnaval de Cádiz y a la propia libertad de expresión. Y además me parece un gesto muy torpe: si atacas a la cultura popular, demuestras que solo quieres cuidar el mensaje que instauras en las masas y, en definitiva, preservar tu propio sillón".

Según cuenta Obregón a El Correo de Andalucía, el grupo se enteró el mismo miércoles por la tarde, después de que Sevilla Actualidad adelantara la noticia con la denuncia: "No dábamos crédito, porque no nos había avisado nadie". Desde entonces, "ningún partido ni representante político" se ha puesto en contacto con el conjunto: "Solo nos ha llamado una formación para participar en su cierre de campaña, pero lo hemos declinado. Creemos que el mensaje es más libre de esta forma".

"Sabíamos desde el primer minuto, antes incluso de estrenarlo, que el repertorio iba a molestar en algunos sectores", reconoce el director de la comparsa ganadora en el Concurso de este año. De igual forma, lamenta el intento de prohibir ciertas letras en su actuación del próximo sábado: "Es triste encontrarte con la censura a unas coplas. Aunque si han incomodado, es que estamos haciendo algo bien". Una jornada de reflexión en la que cantarán, tal como se había anunciado, en Alcalá de Guadaíra: "Ahí estaremos dando nuestro mensaje: ni se va a reducir ni se va a dar ninguna alternativa".

El mundo de carnaval se vuelca con las agrupaciones

Han sido muchos los carnavaleros que han mostrado su rechazo al intento de censura por parte del Partido Popular. Una denuncia ante la Junta Electoral que, por cierto, no afectaba solo a la comparsa de Jesús Bienvenido: en el cartel del Carnaval de Primavera, que se celebra este sábado a las 17:00 en Alcalá de Guadaíra, están también El sindicato, Una chirigota en teoría y Las jorobadas.

"En cada escenario que pisamos, hay un momento que se repite. Un pasodoble que nadie callará por más que algunos quieran. Un final", ha publicado la chirigota del Bizcocho junto a la letra que cantó contra Juanma Moreno por la crisis de los cribados. "Y una mayoría que lo canta con nosotros. Este fin de semana, se volverá a repetir y esperamos que esa mayoría hable y nadie la pueda callar".

"Tú, votante de izquierda que te vas a quedar en casa y no vas a ir a votar, mira lo claro que lo tienen ellos", señaló en redes por su parte el conocido cuartetero Ángel Gago. "De nuevo nuestra cultura metiendo el miedo en el cuerpo a los opresores", tuiteó Antonio Pérez Piru, uno de los autores de la comparsa de la Cantera.

Una "descoordinación" dentro del PP

Fuentes del PP atribuyen la presentación de esta queja ante la Junta Electoral de la Zona "a una descoordinación entre el equipo jurídico y el político". "Al tomar conciencia de lo ocurrido y tras haber mantenido una conversación con Bruno García, alcalde de Cádiz, se ha procedido a retirar la denuncia", apuntaron desde el partido a El Correo de Andalucía.

"Me he enterado este jueves por la mañana por los medios, y al tener conocimiento he llamado de inmediato a la dirección del Partido Popular de Sevilla", afirmó este jueves por la mañana al respecto el propio Bruno García. "Desde aquí, desde Cádiz, lo decimos a boca llena y de manera firme: el carnaval es libertad, la expresión de un pueblo. Y no sobra en ningún momento, siempre suma", declaró el regidor gaditano.