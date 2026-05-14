Feijóo ensalza la gestión de Juanma Moreno: “Quiero para España el modelo andaluz”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este jueves en Bailén (Jaén) una encendida defensa del gobierno del presidente de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno: “Quiero para España el modelo andaluz”.

Feijóo ha pedido “ir a por todas” porque no quiere para Andalucía “una franquicia de la decadencia nacional del PSOE”, al tiempo que ha elogiado el modelo de “honestidad, presupuestos, estabilidad, reformas y entendimiento” que ha trasladado Moreno en Andalucía. “Más Juanma es más estabilidad y menos Juanma es más lío”, ha precisado.

“Hemos ganado la campaña, pero ahora hay que ganar las elecciones y hacerlo con contundencia”, ha subrayado el líder popular, que ha llamado a “pelear cada voto” en estas últimas horas de campaña.

"Estabilidad o lío"

“Que nadie se confíe, que nadie se quede sin votar, que nadie se pueda arrepentir cuatro años por no haber votado el domingo”, ha indicado en el mitin en la plaza del Ayuntamiento de Bailén, acompañado de la candidata del PP por Jaén, Catalina García.

Feijóo ha explicado que cada voto para Juanma Moreno es “una familia con más certezas, una empresa con más crecimiento, un trabajador con mejores condiciones, un agricultor con más facilidades, un joven con más oportunidades, una persona mayor con más servicios públicos, unos servicios públicos que funcionan mejor y una tierra que no se detiene”.

Y ha expuesto que “la diferencia de un voto puede ser la diferencia entre estabilidad o lío, entre gestión o bloqueo, entre avanzar o retroceder, entre cuatro años de avance o cuatro años perdidos”.

El presidente del PP ha avisado de que “el domingo no cuentan las encuestas, las sensaciones o los ánimos”. “Cuentan los votos”, ha enfatizado, por lo que ha pedido votar a todo el que quiera “estabilidad, gestión, igualdad y limpieza”. “Y el que quiera a Juanma presidente, que vote a Juanma”, ha remachado.

Críticas a Montero

Ha cargado contra la candidata socialista, María Jesús Montero, de quien ha dicho que “no merece que la vote nadie en Andalucía” y ha denunciado la “soberbia” con la que ha tratado a la Guardia Civil asegurando que “para ser presidenta antes hay que ser persona”.

“Han insultado a la Guardia Civil y han insultado a los andaluces. Andalucía no puede votar esto”, ha sentenciado Feijóo, que ha advertido de que Montero se guarda el acta de diputada en Madrid para volver al día siguiente de las elecciones.

“Yo os animo a darle un resultado que la haga volver”, ha enfatizado Feijóo, y ha criticado que la candidata socialista tenga como eje de su campaña la sanidad pública “cuando su gobierno lleva diez meses con los médicos en huelga provocando retrasos y anulaciones en las intervenciones en toda España, 50.000 al día solo en Andalucía”.

Además, ha denunciado cómo la candidata socialista ha presumido de estar en el Gobierno de los ERE y de José Luis Ábalos, además de traer a la campaña al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

“Lo que hay que hacer es acabar con la decadencia nacional de un PSOE que tiene como líder a Sánchez y como referente moral a Zapatero”, ha dicho.

Igualmente, ha rememorado cómo Montero ha sacado pecho “de un modelo de financiación a medida del separatismo que perjudica a Andalucía” y de haber subido "cien veces los impuestos para que todo funcione peor”.

Se ha comprometido “a una financiación justa, a un Estado que no premie al que chantajea y castigue al que cumple, a una España de libres e iguales y a una Andalucía respetada”. “Empeño mi palabra”, ha zanjado.

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Feijóo ha tenido que trasladar a Bailén el mitin de esta tarde, que estaba previsto inicialmente en Andújar debido al accidente que ha costado la vida a dos vecinos del pueblo y que ha provocado que se decreten dos días de luto.