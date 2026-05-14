Giro en el tiempo en Andalucía, según la Aemet: tres provincias tendrán aviso amarillo antes del fin de semana

El litoral andaluz afronta este viernes, 15 de mayo, una jornada marcada por el viento y el oleaje: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros en Almería, Granada y Málaga, además de rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las costas granadinas y almerienses.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial el aviso por fuertes rachas de viento permanecerá activado en las zonas del Levante, el Poniente y Almería capital desde las 07:00 horas hasta las 21:00 horas, donde se esperan rachas máximas de 70 km/h con vientos de componente oeste.

Asimismo, la costa granadina también estará bajo aviso amarillo por este mismo fenómeno meteorológico desde las 07:00 horas hasta las 21:00 horas del viernes, acompañado de rachas máximas de viento de 70 km/h de componente oeste.

Oleaje de hasta tres metros en el litoral mediterráneo

No obstante, la jornada del viernes también estará marcada por la presencia de oleaje, concretamente, el nivel amarillo se activará en el Levante almeriense, el Poniente y la capital a partir de las 04:00 horas hasta 22:00 horas, donde se espera viento del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de dos a tres metros.

En Málaga, el aviso amarillo por oleaje estará vigente en las comarcas de la Axarquía, Sol y Guadalhorce desde las 04:00 horas hasta las 22:00 horas, con viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h y con la presencia de olas entre dos y tres metros.

Finalmente, la costa granadina permanecerá en aviso amarillo por fuerte oleaje desde las 4,00 horas hasta las 22,00 horas, acompañado de viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h y con olas de dos a tres metros.

Previsión meteorológica en el resto de Andalucía

En cuanto al resto de Andalucía, el viernes se esperan cielos poco nubosos, aumentando a nubosos de nubes medias en el interior y con precipitaciones débiles a moderadas en el tercio oriental, más probables en las sierras.

Noticias relacionadas

Además, las temperaturas mínimas sufrirán ligeros cambios, mientras que las máximas estarán en descenso generalizado. Y a su vez, soplarán vientos entre flojos y moderados de componente oeste; el Poniente será fuerte en el litoral mediterráneo, con rachas muy fuertes.