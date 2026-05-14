Antonio Maíllo llama a aglutinar el voto de izquierda en Por Andalucía: "Si Juanma Moreno dice la verdad de los cribados, pierde"

El voto de izquierdas está disgregado. Mientras las encuestas vaticinan una nueva caída del PSOE, también prevén el crecimiento de las formaciones a su izquierda: Por Andalucía y Adelante. Ante este panorama y a solo tres días de los comicios, el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, quiere situar a su formación como el voto útil para los electores progresistas.

El dirigente nacional de Izquierda Unida ha atendido a los medios de comunicación a las puertas del Hospital Reina Sofía de Córdoba junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la candidata de la coalición por la provincia, Rosa María Rodríguez. Allí, además de denunciar la situación de la sanidad pública, el candidato a la presidencia ha asegurado que el suyo es "un proyecto con capacidad para gobernar".

"Esa gente progresista de izquierdas, que confien en nosotros", ha señalado el líder de la coalición, que las encuestas sitúan entre los seis y los ocho escaños, lo que supondría un aumento en la representación parlamentaria con respecto a las cinco actuales. Así, Maíllo ha explicado que "Por Andalucía acoge y abraza toda la sensibilidad de toda la gente progresista, de izquierda, hayan votado a lo que hayan votado antes".

Maíllo se centra en la sanidad

Con ha hecho el PSOE, Maíllo ha establecido estas elecciones como un referéndum sobre la sanidad pública. El candidato ha denunciado su "deterioro y degradación" de la mano del Gobierno de Juanma Moreno y ha defendido que, si ellos gobiernan, los fondos destinados a la sanidad, van a "volcarlos exclusivamente en la pública". "No vamos a dar dinero a la privada", ha asegurado el líder de la coalición.

En plena cuenta atrás para los comicios, y después de haber preguntado en múltiples ocasiones al presidente autonómico al respecto, ha insistido en la importancia de conocer "la verdad de los cribados". "Si fuera decente, debería contarnos la verdad antes de votar, porque si la cuenta, no gana las elecciones", ha asegurado Maíllo, que ha denunciado que tienen "acreditados seis fallecimientos".

El líder de IU ha vaticinado que los populares "van a perder las elecciones, como lo hizo en el 2018 Susana Díaz, por la sanidad". "Andalucía merece un gobierno que diga la verdad", ha insistido el candidato. Así, ha cargado contra el presidente del Gobierno andaluz por, en su opinión, escudarse en la ley de protección de datos para "no dar los datos de los fallecidos" y evitar indemnizar a las afectadas.