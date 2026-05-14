Andalucía
El PP pide censurar una actuación de la comparsa de Jesús Bienvenido el sábado de reflexión en Alcalá de Guadaíra
Los populares han reclamado ante la Junta Electoral de Zona prohibir cualquier alusión política a las cuatro agrupaciones programadas en el evento Carnaval de Primavera
Carnaval con censura para que no hable de política. Esto es lo que ha pedido el Partido Popular a la Junta Electoral, ante la que ha denunciado el evento programado para el próximo 16 de mayo en Alcalá de Guadaíra. En esta cita carnavalera, que coincide con la jornada de reflexión, está previsto que actúe la comparsa de Jesús Bienvenido, DSAS3, primer premio el pasado COAC y con un repertorio muy crítico respecto al estado de la sanidad andaluza. Junto a ella, otras tres agrupaciones más conforman el cartel: El sindicato, Una chirigota en teoría y Las jorobadas.
En la denuncia interpuesta ante la Junta Electoral de Zona, adelantada por Sevilla Actualidad, el representante del PP advierte de la celebración del acto Carnaval de Primavera en el municipio alcalareño. "Se han anunciado la actuación de varios coros, chirigotas y comparsas que contienen letras que ejercen la legítima crítica política hacia diversos espectros. Pero el día de reflexión dichas actuaciones podrían vulnerar el artículo 50 de la LOREG", recoge el escrito consultado por El Correo de Andalucía.
Así, los populares reclaman que no se permita a las agrupaciones "incluir en sus repertorios letras con alusiones politicas, así como la prohibición de manifestar opinión política de cualquier signo". De igual forma, desde el PP piden que el Consistorio de Alcalá de Guadaíra remita "el nombre de las Delegaciones y personas responsables de dicho acto, para su posible individualización de la responsabilidad en caso de ignorase la advertencia".
Una actitud "censora y dictatorial"
"Cuando un Gobierno intenta decidir qué puede cantar un artista y qué no, deja de entender la democracia para comportarse como un régimen autoritario", ha señalado al respecto Christopher Rivas, delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y también candidato de la coalición Andalucistas a la presidencia de la Junta de Andalucía.
Desde la coalición que lidera Rivas califican la actitud del Partido Popular como "censora, antidemocrática y dictatorial". "Supone un intento intolerable de cercenar la libertad artística y la libertad de opinión cuando el mensaje no beneficia al poder político", resaltan desde la formación andalucista. "El PP está demostrando un miedo enorme a la cultura popular andaluza cuando esta deja de ser decorativa y empieza a señalar injusticias, recortes y deterioro de los servicios públicos".
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