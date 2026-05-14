Elecciones en Andalucía
El PSOE de Andalucía pide a la Fiscalía que investigue la campaña de carteles 'fake' contra sus candidaturas
La formación socialista ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral de Andalucía por "propaganda política negra, anónima y manipuladora" contra María Jesús Montero y otros dirigentes como la cordobesa Isabel Ambrosio
El PSOE de Andalucía ha elevado a la Fiscalía una denuncia por la campaña de carteles fake que aparecieron el miércoles en ciudades como Córdoba, Huelva, Sevilla, Cádiz y Jaén contra las candidaturas socialistas, que encabeza a nivel regional María Jesús Montero, de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo. El hecho de que la campaña se replicase en varias capitales andaluzas inclina a pensar que se trata de algo orquestado para desmovilizar al electorado progresista, más que de una incursión de fuego amigo como se valoró en un primer momento al haber habido ciertos problemas en la confección de las listas en el caso de Córdoba.
Según ha avanzado El País y confirmado Diario CÓRDOBA, los socialista han presentado esta denuncia ante la Junta Electoral de Andalucía por la ejecución coordinada de esta campaña con “propaganda política negra, anónima, engañosa y deliberadamente manipuladora", y advierten de que "la coincidencia temporal, territorial y gráfica de los hechos excluye cualquier hipótesis de actuación aislada o espontánea y evidencia la existencia de una ación organizada de propaganda política desplegada de manera coordinada".
Isabel Ambrosio ya denunció
En el caso de Córdoba, la exalcaldesa y exdiputada, Isabel Ambrosio, ya denunció ayer ante la Junta Electoral de Zona de Córdoba la aparición de unos carteles en el centro de la ciudad en los que podía leerse: "Sin Ambrosio no vamos". En dichos carteles, junto a su propia imagen aparecían los de la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía y la número 1 por Córdoba del PSOE y alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, y junto a ellas la frase: "Que te voten en Fuenteovejuna" (con falta de ortografía).
En los carteles aparecidos en el resto de provincias andaluzas, también se ve a María Jesús Montero y Pedro Sánchez en blanco y negro, y en un primer plano, la exsecretaria general del PSOE, Susana Díaz, con mensajes del tipo: "Para estos... que vuelva Susana" o "Que te voten en Sevilla".
Grabaciones de vídeo
En su denuncia, Ambrosio solicitaba de manera urgente la conservación de las grabaciones de videovigilancia y control de tráfico existentes en las zonas afectadas, ante la posible relevancia de dichas imágenes para identificar a los responsables, al tiempo que apuntaba a que detrás de los carteles podría haber "una actuación organizada y planificada, incompatible con una acción espontánea o aislada".
Propaganda política encubierta o financiación opaca
La denuncia presentada este jueves a nivel regional lleva la rúbrica del secretario de Organización y representante legal del partido, Francisco Rodríguez, que ha solicitado a la Junta Electoral de Andalucía que lo traslade al Ministerio Fiscal. Los socialistas quieren que se investigue la posible existencia de actuaciones organizadas de "propaganda política encubierta, financiación opaca o desinformación electoral coordinada", entre otros delitos.
"La propia configuración de los mensajes revela un conocimiento preciso del contexto político y territorial andaluz, utilizándose dichas referencias no con finalidad informativa o de crítica política legítima, sino como mecanismo de manipulación emocional del electorado socialista y progresista", añaden en su denuncia.
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