Vota en nuestra encuesta: ¿tienes ya decidido tu voto para las elecciones andaluzas de este domingo?

Las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina. Queda muy poco para el cierre de campaña y llega la hora de los ciudadanos andaluces, que deberán de decidir qué hacen con su voto el próximo domingo. Conquistar a los indecisos es la principal meta de los cinco principales partidos que concurren a estos comicios autonómicos. En esta cita autonómica con las urnas, la principal incógnita está en ver si el actual presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A, Juanma Moreno, consigue revalidar la mayoría absoluta.

El dato de participación es clave para las formaciones políticas: a mayor participación más número de votos se necesitan para conseguir escaños. Cuestión de matemáticas. En las elecciones de junio de 2022, votó el 56,13 % del censo. Aquella campaña hace cuatro años arrancó con un 25% de indecisos según la última encuesta que publicó el CIS y se alcanzó una abstención de 2,9 millones de personas, más de un 43%. Está por ver si, en esta ocasión, aumenta o disminuye esta cifra que muchos examinan con lupa en la recta final de la campaña. Todos están en lo mismo: movilizar el voto.

Participa en nuestra encuesta: ¿tienes claro tu voto el próximo domingo?

Las expectativas de los partidos tras 15 días de campaña no siempre coinciden con la decisión de la ciudadanía a la hora de definir su voto. Por eso, desde El Correo de Andalucía invitamos a nuestros lectores a valorar si tienen o no claro qué harán el próximo domingo 17 de mayo. Muchas personas aún no lo saben, en cambio, los más fieles tienen decidido su voto desde mucho antes de que empezara el periodo electoral.

Todavía queda el sprint final. Los partidos están cada uno a lo suyo preparando el final de campaña, pero sin dejar de movilizar a sus electores. Por un lado, el PP confía en que nada se tuerza y siguen llamando a evitar el lío. Por su parte, el PSOE y las formaciones a su izquierda claman lo contrario: no hay nada decidido y confían en dar la sorpresa el 17M. El partido de Vox mantiene una oposición frontal al bipartidismo para tratar de diferenciarse de los populares a los que pretenden poner muy caro su apoyo a una futura investidura de Juanma Moreno en caso de que no llegue a la ansiada mayoría absoluta.