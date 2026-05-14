El voto por correo se desploma en Sevilla y Granada y se dispara en Málaga y Huelva: la participación no sube para el 17M

El voto por correo, el primer indicador real de la participación que tendrán las elecciones andaluzas del 17M, no refleja que se vaya a reducir el récord de un 43% de abstención que se registró en 2022 en unos comicios que dieron a Moreno una amplía mayoría absoluta. Pese al aumento del censo electoral, el número de personas que han participado a distancia se mantienen prácticamente igual. En total, 163.510 andaluces han remitido su papeleta a través de Correos, un dato similar al de 2022, cuando el último día del plazo Correos hizo público un balance de 162.162 votos emitidos.

En unas elecciones que pueden estar condicionadas por el reparto de los restos de cada una de las ocho provincias, que pueden ser claves para una posible mayoría absoluta, la participación por provincias puede ser un factor clave. Y ahí, el voto por correo refleja que en la provincia de Sevilla se ha producido un desplome de casi un 10,4%. En esta circunscripción el PP está disputando conservar su noveno diputado mientras que el PSOE trata de frenar una caída por debajo de los datos de 2022 a costa del crecimiento de Adelante Andalucía.

La caída es también evidente en las provincias de Granada (un 5,8%) y en Córdoba (un 3,5%). Ambas están marcadas en rojo por los equipos de campaña por las opciones de que haya variaciones en el reparto de los últimos diputados que puedan ser decisivas en el reparto final.

Dónde sube la participación

En la provincia de Málaga, donde el PP tiene en disputa según las encuestas hasta dos de los diputados que obtuvo en 2022, es dónde más se ha disparado la participación por correo. En 2022, emitieron su voto en torno a 28.420 personas (según los últimos datos hechos públicos por Correos entonces). Este año, sin embargo, se ha cerrado el proceso con 28.420 papeletas registradas, lo que supone una subida de casi un 20%.

El mismo porcentaje de crecimiento experimenta la provincia de Huelva, donde el PSOE ha centrado buena parte de sus esfuerzos en esta campaña liderados por María Márquez. Ha habido una subida de casi un 20% hasta sumar 10.958, según los datos difundidos por Correos. También hay subidas en la participación a distancia en las provincias de Cádiz (con 1.500 votos más).

Un 91,58% de las solicitudes

El número de personas que iniciaron el proceso de solicitud de voto por correo es diferente al de los andaluces que lo llegaron a concluir. Así, formalmente se admitieron 178.541 solicitudes de voto, de las cuales se han ejecutado al término del plazo un total de 163.510. Esto supone un porcentaje del 91,6%, similar al de 2022, según los datos difundidos por Correos.

Los datos de las elecciones de 2026

En las últimas elecciones autonómicas en 2022 estaban llamados a las urnas 6,6 millones de andaluces, la campaña arrancó con un 25% de indecisos según la última encuesta que publicó el CIS y se alcanzó una cifra de abstención de 2,9 millones de personas, más de un 43%.

El escenario de partida ahora ha variado. La comunidad autónoma tiene 170.000 votantes más este 17M (6,8 millones), la encuesta del CIS refleja una indecisión que apenas llega al 13%, y son muchos los indicadores que apuntan a un posible aumento de la participación que le acerque más a los datos que suelen alcanzarse en unas elecciones generales.