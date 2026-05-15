Lucha contra el tráfico de drogas
Atacada por narcolanchas una patrullera de Vigilancia Aduanera en Almería
Una narcolancha ha embestido alevosamente a una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) la pasada noche en aguas de Almería, según confirman fuentes de la Agencia Tributaria. El incidente se ha producido durante una persecución a gran velocidad, sin que se haya saldado con heridos, aunque sí con daños materiales en la embarcación policial, confirman esas fuentes.
Lo sucedido es el resultado de un acoso violento en alta mar. Cuando la patrullera estaba intentando detener a un narcolancha supuestamente cargada de droga, han terminado uniéndose en su defensa otras cinco. La embarcación policial Audaz, del SVA, se ha visto ante seis narcolanchas de gran tamaño, de entre 18 y 25 metros, y casco de fibra y caucho, según fuentes próximas al caso.
La Audaz iba a gran velocidad, y la narcolancha objetivo no lograba escapar, hasta que una de las otras narcolanchas que la estaban ayudando ha embestido lateralmente contra la patrullera propinándole un fuerte golpe. El cristal de una de las ventanas de babor de la embarcación oficial ha saltado hecho añicos como resultado del golpe, proyectando los pedazos sobre el piloto.
Hasta ahora, los pilotos narco no embestían a las embarcaciones policiales. Solían juntarse varias embarcaciones de las redes mafiosas para cruzarse entre la patrullera y la narcolancha perseguida y tratar de detener la persecución o despistar a los agentes. En esta ocasión han recurrido a una táctica más violenta, en lo que puede suponer una escalada en la tensión que se vive en las operaciones antinarco.
El suceso tiene lugar cuando solo ha transcurrido una semana de la muerte de dos guardias civiles en la persecución de una narcolancha en aguas de Huelva, cuando su embarcación chocó con una patrullera del instituto armado.
La patrullera dañada, Audaz, es una de las más nuevas con que cuenta el Servicio de Vigilancia Aduanera, entregada este mismo año por el astillero Rodman. Se trata de una R-55, embarcación con muy potente motorización, capaz de alcanzar 67 nudos de velocidad y desenvolverse con una gran agilidad.
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