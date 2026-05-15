Este es el barrio de Sevilla en el que se crió la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero: entre la iglesia y las juventudes comunistas

La infancia de la candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, está vinculada de forma estrecha a las calles del sevillano barrio de Triana. De allí eran sus padres, sus abuelos y allí vivió hasta que se fue de casa. La líder de los socialistas andaluces vivió entre los Pisos Verdes y la barriada de Los Comerciales y sus abuelos en la calle Marcos Hiráldez de Acosta.

De niña, Montero estudió en el antiguo Colegio José María Izquierdo, donde su madre, Concepción Cuadrado, toda una institución en el antiguo arrabal, y su padre, Manuel Montero, ejercían como maestros. El centro educativo, situado en la calle Clara de Jesús Montero con Pagés del Corro, junto a la casa de sus abuelos, es ahora el Instituto Provincial de Educación Permanente de Sevilla (IPEP).

Como la propia Montero ha explicado en múltiples ocasiones, en su juventud tuvo fuertes vínculos con la Iglesia. En concreto, era habitual verla en la parroquia de la O durante su etapa universitaria. Allí, en los años 80, junto al párroco Manolo Mallofret y un grupo de amigos, la candidata a la presidencia de la Junta participaba en el grupo juvenil y organizaba campamentos y excursiones para los niños.

Un pasado "hippy"

"Cristianos, de izquierda y hippilones", recuerda la vicepresidenta a su yo de veintipocos años y a su grupo de amigos. La socialista estuvo viviendo durante un tiempo junto a sus amigos de la iglesia en una especie de comuna católica en la que se podían "juntar en determinados momentos 20 o 25 personas". "Cada uno aportaba lo que nos daban nuestros padres", rememoraba hace unos meses en Lo de Évole.

Fue la Iglesia la que, según ella ha explicado en algunas ocasiones, le inculcó su interés por distintas causas y luchas sociales y la política. Fue junto a su pareja entonces, con quien se casó y tuvo dos hijas, con quien dio el salto de comunidades eclesiales de base a las Juventudes Comunistas. Sin embargo, durante parte de su carrera política no formó parte de ningún partido político, no se afilió al PSOE hasta 2007.

Su expareja marcó en buena medida su trayectoria durante su juventud. Pese a que él era ateo y ella católica, la exministra de Hacienda consiguió casarse por la Iglesia, en el templo de un colegio concertado del barrio de Triana, frente a la imagen de María Auxiliadora. Como ella ha confesado en alguna ocasión, al término, se cantó La Internacional.

Licenciada en Medicina

Por todos es conocido que la líder de los socialistas se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Durante la mayor parte de su carrera profesional previa a la política, Montero se desarrolló en la gestión sanitaria. Así, trabajó como subdirectora médica del Hospital Universitario Virgen de Valme entre 1995 y 1998 y como directora gerente en el Virgen del Rocío, desde esa fecha hasta su entrada en la política.

Aunque Marisu (sin tilde en la u, como ella misma puntualiza siempre que desde la oposición la llaman así), ahora vive en la zona de San Vicente, cerca de la sede regional de su formación, domicilio que hasta hace unos meses turnaba con su residencia en el Ministerio de Hacienda, su madre sigue viviendo en su barrio de siempre.