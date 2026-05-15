Gavira y Abascal cierran la campaña de las elecciones andaluzas en Sevilla cargando contra Moreno: "Estaba pensando en Eurovisión"

Vox se ha aferrado nuevamente a la "prioridad nacional" para cerrar su campaña de cara a las elecciones andaluzas del próximo domingo, 17 de mayo. Gavira estuvo escoltado a las faldas de la Giralda, en la plaza Virgen de los Reyes de Sevilla, por Santiago Abascal, Ignacio Garriga, Pepa Millán y los vicepresidentes de Extremadura y Aragón, Fernández y Nolasco. Durante el acto se cargó duramente contra Pedro Sánchez (hubo cánticos con insultos) y contra Juanma Moreno, al que el líder de Vox llegó a llamar "Chikilicuatre de San Telmo".

Vox estrenó canción para iniciar el cierre de campaña, en el que le acompañaron poco menos de 1.000 personas, aunque el partido las cifró en 3.500. "Prioridad Nacional, por eso y muchas otras cosas a Vox yo voy a votar. Votaré a Vox por los míos, prioridad nacional", decía la letra de una música hecha con Inteligencia Artificial y acompañaba la entrada de los cargos de la formación de ultraderecha.

Gavira se subió al estrado, tras la presentación de Pepa Millán, portavoz de la formación en el Congreso, escoltado por los vicepresidentes de Aragón y Extremadura. El candidato a la Junta de Andalucía arengó a la "gente que tiene ganas de que en Andalucía pasen cosas diferentes".

"El 17 de mayo va a pasar algo importante: si vosotros queréis va a nacer la nueva Andalucía. Una Andalucía donde los primeros serán los españoles. No los últimos. Lo primero será el campo: agricultores, ganaderos, pescadores, lo primero de Andalucía. El 17 de mayo, si vosotros queréis, tendremos un gobierno que nos devuelva la tranquilidad y la seguridad en nuestros barrios. Eso pasará el 17", señaló el gaditano.

Además, prometió que bajaría los impuestos para tener "mejores servicios públicos". "Desde Andalucía, desde San Telmo, le diremos a Sánchez que es un corrupto que es un mafioso y que es un traidor", señaló el candidato, cuando el público comenzó a insultar al presidente del Gobierno.

"Tendremos un gobierno que hará que nuestros hijos tengan trabajos, salarios y vivienda digna. Los andaluces nos merecemos eso también", insistió Gavira, antes de cargar contra María Jesús Montero, a la que señaló como "la corrupción" del gobierno central en Andalucía.

Gavira se desmarcó también de Moreno. "Hay muchas diferencias. Desde aquí les voy a decir la principal: el señor Moreno Bonilla dice una cosa aquí y en Extremadura dice otra. El PP dice una cosa y el de Aragón dice otra. En Vox, uno de Extremadura, uno de Aragón, uno de Castilla y León, uno del País Vasco o uno de Cataluña, siempre pensamos y decimos y defendemos lo mismo".

"No queremos un gobierno que sea simpático, que sea cantante, que coja las manitas de las vacas. Quremos un gobierno que se moje y el 17 lo tendremos también", insistió.

"El Chikilicuatre de San Telmo"

Santiago Abascal cerró el acto destacando el "ímpetu de los anteriores", que habían "descuajeringado el atril y los micros". El líder de Vox se mostró como una "alternativa a las traiciones de unos y la cobardía de otros".

"Yo no puedo empezar hoy de otra manera que no sea reconociendo la extraordinaria campaña que ha hecho Gavira", expuso. Abascal señaló que solo falló a su cita con los pueblos cuando estaba "en el debate", mientras que otros "estaban pensando en presentarse a Eurovisión", en alusión a la canción de Moreno, a la que tildó de "tontadas en las que otros estaban para despistarnos".

Además, Gavira le dijo que debía llegar al domingo con la satisfacción "del deber cumplido", antes de volver a cargar contra Moreno por su imagen con una vaca. "Si hay que pedirle algo a alguien aquí es a un Cristo o una Virgen, no a una vaca, como el Chikilicuatre de San Telmo".

Santiago Abascal continúo con el discurso marcado durante la campaña por Vox, centrado en la prioridad nacional. Tampoco se olvidó de Blas Infante, resaltando a las faldas de la Giralda que "España no es una ensoñación islamista". Y regresó de nuevo a la inmigración para marcar diferencias con Moreno Bonilla y el PP: "Está de acuerdo en legalizar, le agradezco que lo haya reconocido, porque los andaluces podrán votar más tranquilos el domingo".

"El señor Moreno mete la mano en el bolsillo de los andaluces para dárselo a los que han venido a vivir del dinero de los demás", reflejó. "Ya saben todos los que queremos: ilegales, repatriación para todos. Esto no es rechazo al de fuera, es sentido común".

Abascal finalizó dejando claro que no podían hacer cálculos de cara al domingo. "Lo único que os quiero pedir es que votéis con alegría, con esperanza, con convicción, no con cálculos matemáticos, sino pensando en aquello en lo que creéis".

El líder de Vox terminó su acto recordando que quieren "libertad para andar por la calle y para no tener miedo a las miradas amenazantes. Venimos de El Ejido y de Lepe y parecen calles de Marrackech. Votemos con alegría y con esperanza. Abajo los traidores. Arriba Andalucía. Viva España".

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La nota anecdótica del evento llegó con el final del mismo. La apertura de la plaza permitió la entrada de turistas al son de la música; de la nueva canción de Vox hecha con IA. Sin saber muy bien qué ocurría, los foráneos se unieron a la fiesta nacional. Una señora asiática y un grupo de mujeres europeas disfrutaban con las banderas de España, bailaban y se grababan con el móvil mientras sonaba una canción que decía: "Prioridad Nacional".