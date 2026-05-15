Juanma Moreno eleva el tono ante el ataque de otra narcolancha: “Es insoportable y vergonzoso, se han extendido de Ayamonte a Pulpí”

El nuevo ataque sufrido en las costas andaluzas por una narcolancha, en esta ocasión al Servicio de Vigilancia Aduanera en Almería, ha vuelto a sacudir la campaña de las elecciones andaluzas del 17-M. Hace una semana ya se tuvo que suspender tras el fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva cuyo funeral estuvo marcado por la ausencia del Gobierno central. Posteriormente, los abucheos al ministro Fernando Grande-Marlaska y la vinculación en el debate electoral de estas muertes con la siniestralidad laboral dispararon la tensión.

En las últimas horas de su campaña electoral, desde Sevilla, el presidente andaluz y candidato del PP elevó aún más el tono para incrementar la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.”Esto es insoportable y vergonzoso. En sólo ocho años (de Gobierno de Pedro Sánchez) el narcotráfico ha pasado de estar localizado a extenderse por toda la costa andaluza, desde Pulpí a Ayamonte”, advirtió el candidato del PP.

Moreno ya fue el primero en introducir la situación de la guardia civil en la lucha contra el narcotráfico en el debate electoral de RTVE apelando a un funeral de estado al que no acudió ningún ministro. Y en sus respuestas los grupos de la izquierda encadenaron las condolencias con una reflexión sobre la siniestralidad laboral, algo que disparó las críticas a la candidata socialista, María Jesús Montero, que se vio obligada a aclarar su posición en redes sociales afirmando que se trataba de muertes “en acto de servicio”.

"No son accidentes laborales, son asesinatos"

El candidato del PP hurgó en la herida de un tema que ha golpeado aún más al PSOE en los últimos días de campaña: “La obligación del ministro era acompañar y asistir a los familiares en el funeral de Estado. Que les quede claro. No son accidentes laborales, son asesinatos en acto de servicio”.

Para afrontar la lucha contra el narcotráfico, Moreno reclamó al Gobierno de España que dote a la Guardia Civil de los medios suficientes y que “cambie el Código Penal para endurecer las penas”.

Con estos mensajes, además, busca conectar en la recta final de la campaña con una parte de la población especialmente molesta con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y con la política pero que pueda estar dudando si acudir a votar o si confiar en el PP: “Os pido el voto para tener un gobierno fuerte y estable que le plante cara a Pedro Sánchez en el maltrato a Andalucía”.