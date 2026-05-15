Narcotráfico
Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en Almería sin causar heridos
Los presuntos traficantes lograron huir en una lancha neumática de apoyo y la embarcación principal no pudo ser remolcada a puerto
Una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha sido embestida por una narcolancha durante una persecución la pasada noche en aguas alejadas de la costa de Almería, un incidente en el que ningún funcionario ha resultado herido.
Según han informado fuentes de la Agencia Tributaria, la lancha sospechosa iba cargada con petacas de combustible.
Durante el transcurso del operativo, la tripulación de la narcolancha logró huir utilizando otra embarcación neumática de apoyo.
La patrullera del SVA sufrió la rotura de una ventanilla, mientras que la lancha intervenida finalmente no pudo ser remolcada a puerto.
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