Estos son los 25 municipios de Sevilla en los que no ganó Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de 2022

En plena cuenta atrás para las elecciones andaluzas, que se celebrarán el próximo 17 de mayo, los partidos hacen cuentas para que salgan los resultados esperados. La principal pelea la tiene el PP con la mayoría absoluta, o como la llaman ahora por no tentar a la suerte, "mayoría de estabilidad". Sevilla tiene 106 localidades y en 2022 el PP del presidente Juanma Moreno consiguió la victoria en 70 de ellas.

El último escaño de la provincia le llegó por los pelos a los populares, una situación que el presidente de la Junta de Andalucía teme que se repita en esta ocasión. De hecho, Moreno repite una y otra vez a los suyos que no se confíen y recuerda que muchos escaños dependerán de apenas 15.000 votos. Para repetir los buenos resultados, volverá a confiar en la ahora consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

Los populares ganaron con una clara ventaja en la provincia sevillana. En total, los de Moreno, liderados también entonces por Del Pozo, obtuvieron 366.389 votos y el 40,14% de los apoyos. Sin embargo acumularon una importante lista de derrotas en municipios hispalenses con clara tradición de voto socialista. Aunque los socialistas perdieron contra los populares en feudos tan importantes como Dos Hermanas.

¿En qué localidades perdió el PP en 2022?

En total, el PP fue adelantado por otros partidos en hasta 36 municipios de la provincia. En la mayoría de localidades sevillanas en las que los populares no obtuvieron la victoria en 2022, fueron los socialistas quienes se hicieron con la mayor parte de los apoyos. Aun así, Por Andalucía también salió victoriosa en municipios con un importante arraigo de izquierdas o comunistas, como lo es Marinaleda.

En los últimos comicios electorales, los populares obtuvieron nueve escaños, seguidos por el PSOE con cinco, Vox obtuvo dos y Por Andalucía y Adelante Andalucía cerraron el listado con uno cada uno. Este es un resultado histórico para los conservadores en una provincia de clara tradición socialista en la que, en otra época, este resultado habría sido impensable. De hecho, en 2018, el PP solo consiguió tres diputados.

El municipio más grande en el que no obtuvo la victoria fue La Rinconada, donde gobierna el presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Javier Fernández. En los municipios de mayor tamaño en los que venció el PSOE también destacan en Arahal, Guillena, Brenes, Tocina, Fuentes de Andalucía, Aznalcóllar, La Campana o Villanueva del Río y Minas. Además, Por Andalucía hizo lo propio en Casariche.

El listado de los 25 principales municipios en los que al PP se les escapó la victoria en 2022 lo completan: Villamanrique de la Condesa, El Coronil (donde ganaron los votos de Por Andalucía), La Roda de Andalucía, Los Corrales, La Lantejuela, Los Molares, Peñaflor, Cañada Rosal, Alcolea del Río, Badolatosa, La Puebla de los Infantes, Marinaleda y Pruna. Los resultados en estas localidades volverán a ser clave.