El tiempo
Jorge Rey avisa de la llegada del calor en Andalucía: "Serán las primeras sensaciones casi veraniegas"
Andalucía se prepara para temperaturas veraniegas a partir del 16 de mayo gracias a la influencia de un anticiclón.
Tras unas primeras semanas de mayo con clara inestabilidad primaveral, cielos nubosos y algunos episodios de lluvia, el tiempo da un giro radical en el sur de España. Jorge Rey, experto en meteorología conocido por mezclar el análisis de los sistemas tradicionales con las cabañuelas, ha confirmado lo que muchos andaluces estaban esperando: una tregua definitiva de las lluvias y la llegada del calor de cara a esta segunda quincena del mes.
El gran responsable de este cambio de tendencia será un anticiclón de las Azores, que comenzará a entrar de forma parcial en la Península Ibérica. Esta configuración atmosférica actuará como un escudo, bloqueando la llegada de borrascas y despejando el cielo de forma generalizada en toda la mitad sur.
El anticiclón de las Azores traerá las primeras sensaciones de verano a Andalucía
El punto de inflexión lo viviremos entre el viernes 16 y lunes 18 de mayo. Durante estas jornadas, la previsión de Jorge Rey apunta a que la comunidad andaluza experimentará un ambiente muy suave, que contrastará con el frescor inusual de los días previos, invitando a guardar por fin las chaquetas de entretiempo.
Como ha adelantado el propio Rey, este ascenso término transmitirá "las primeras sensaciones claramente veraniegas". Las provincias andaluzas se preparan así para registrar temperaturas más propias de la época estival, con termómetros disparados al alza también durante las elecciones andaluzas que se celebran el domingo.
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