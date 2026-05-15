Los últimos mensajes de Juanma Moreno antes del 17-M: el PP apela al voto de indecisos y desconfiados

El PP ha apretado su agenda en el sprint final de la campaña del 17M. Tras cerrar el jueves en Córdoba, Juanma Moreno comenzó el viernes en las calles del Sevilla Este, uno de los barrios claves en la pugna electoral por la capital andaluza donde se ubica además el palacio de congresos en el que el presidente Pedro Sánchez cierra la campaña de los socialistas. A continuación, se desplazó a Granada, territorio donde los populares aspiran a crecer, para cerrar este arreón en Málaga, su provincia, donde las encuestas apuntan que puede perder uno o dos diputados.

El PP provincial se movilizó para acompañar a su líder por las calles de Sevilla Este con una euforia contenida. No faltaron ni el alcalde, José Luis Sanz, ni el anterior regidor popular, Juan Ignacio Zoido, ni el ex ministro Javier Arenas. El candidato y su equipo están satisfechos con la campaña realizada, "la mejor que hemos tenido", pero al mismo tiempo inciden en que son muchas las posibilidades de perder la mayoría absoluta. Sea por una estrategia para mantener la tensión o como una maniobra preventiva de gestión de expectativas para el día después, la realidad es que nadie se atreve a fijar un número de diputados por encima de los 53. "Nuestros tracking nos dicen que aún no tenemos una mayoría suficiente".

El PP asume que perderá diputados, que podrían caer en algunas provincias en manos de Adelante Andalucía, que si cumple sus expectativas y suma votos del PSOE podría quedarse con esos restos que cayeron la noche electoral de 2022 hacia el lado popular. Por eso, en el sprint de tres provincias, los populares concentran el mensaje en ese voto indeciso, que no sabe si irá o no a votar. Que desconfía de la política y se siente decepcionado especialmente con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Pido el voto a los que no saben si van a o no acudir a votar. Que reflexionen y piensen en su futuro. En quién representa mejor sus intereses. Por nuestra experiencia, nuestra serenidad, nuestra determinación estamos preparados para no decepcionarles", apuntó el candidato popular durante su visita a Sevilla Este. El mismo mensaje que planteó en sus entrevistas televisivas de última jornada y que lleva a las provincias de Málaga y Granada.

"Plantar cara a Pedro Sánchez"

Dentro de ese indeciso, el PP asume de que hay una parte importante que mantiene un rechazo al Gobierno de Pedro Sánchez, cuya gestión sale malparada de todas las encuestas. De ahí que durante la última semana, los populares hayan elevado el tono en un tema sensible como la lucha contra el narcotráfico o las responsabilidades del accidente de Adamuz. No se trata de frenar fugas hacia Vox, que en estos momentos se dan por controladas, pero sí de que esos indecisos últimos no se decanten por la formación de Santiago Abascal.

"Necesitamos un gobierno fuerte que le plantea cara a Sánchez y al maltrato a Andalucía. El 18 de mayo se inicia una nueva etapa y frente a esa ola de nuevos privilegios, necesitamos un gobierno fuerte", advirtió en referencia a una posible negociación de la financiación autonómica, inversiones o de cesiones de competencias a Cataluña que se esté aplazando a después de los comicios con la mirada puesta en las elecciones generales de 2027.