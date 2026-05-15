Vox se mosquea en el cierre de campaña en Córdoba por el volumen del 'Kilómetro Sur' de Juanma Moreno

No ha llegado a cabreo en mayúsculas, pero mosqueo sí que ha habido. Las elecciones andaluzas del 17M están cada vez más cerca, los nervios en los partidos a flor de piel y las guerras psicológicas para desmotivar al contrincante, a la orden del día. Está comprobado y descrito en los manuales de las agencias de inteligencia que no hay mayor tortura psicológica que la reproducción ininterrumpida de una misma canción a un volumen alto para hacer cantar a un prisionero.

La coincidencia en la plaza de Las Tendillas de los actos de cierre de campaña del Partido Popular y Vox en Córdoba ha provocado el malestar de los segundos por el alto volumen al que ha estado sonando el Kilómetro Sur de Juanma Moreno buena parte de la mañana. La tensión entre ambas formaciones es máxima a dos días de que se abran las urnas, ya que en la provincia se juegan 12 escaños estando el último en el aire: hay tantas posibilidades de que se convierta en el séptimo del PP, como en el segundo de Vox, como...

Los populares habían convocado a los medios de comunicación a las 11.30 horas para hacer el balance de su campaña de las elecciones autonómicas en la provincia y los de Vox, a las 12.00 horas para hacer lo mismo en la céntrica plaza cordobesa. Las carpas azul y verde estaban a una distancia de apenas unos metros: el PP más centrado, físicamente hablando en la plaza, se entiende, y Vox, más escorado a la derecha, apostado en el cruce de las calles Cruz Conde y Morería.

Carpa de Vox en Las Tendillas y del PP (al fondo) / MANUEL MURILLO

'Kilómetro Sur' en bucle

Desde que el candidato popular hizo público el secreto a voces de que él era quien canta el himno electoral de la campaña del PP el 17M, en todos sus actos públicos y mítines la pegadiza sintonía se escucha en bucle. Una vez y otra. Los miembros de la candidatura cordobesa, que lidera Antonio Repullo, acompañados por miembros del partido de toda la provincia, la han estado bailando, tarareando y cantando hoy, antes y después de la intervención de balance de Adolfo Molina, presidente del PP en Córdoba. Todo el rato.

Volumen muy generoso

De hecho, más allá de las 12 seguía sonando a un volumen muy generoso, justo cuando la número 1 por Córdoba de Vox, Paula Badanelli, llegaba a la carpa de su partido para comparecer ante los medios. "Con esa música, los vecinos de la plaza no pueden ni trabajar", se ha quejado ante los periodistas. El resto de la candidatura, visiblemente molesta por la circunstancia acústica, ha decidido aplaudir a la también presidenta de Vox para subir un poco los ánimos: "¡La mejor candidata de Córdoba!", le ha espetado uno de los trabajadores del grupo municipal al verla llegar.

Pero, como ni siquiera los aplausos mitigaban los acordes del Kilómetro Sur, los simpatizantes de Vox han decidido corear a grito pelado un "hay que votar a Vox, hay que votar a Vox, hay que votar a Vox" para tapar la voz del presidente andaluz. Pero no, ni por esas. A pesar de todos los intentos por disimular el hilo musical, Badanelli ha tenido que comparecer ante los micrófonos y cámaras de la prensa con la voz de Juanma Moreno de fondo cantando: "Es Andalucía. Una tierra y el mundo. El Kilómetro Sur donde brilla la luz y el sentir más profundo....". No sabemos si la cuestión será el preludio de algo o una simple anécdota. El misterio se resolverá este domingo.