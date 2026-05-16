El voto extranjero, la provincia andaluza con más abstención: "Se me pasó la fecha, el proceso es muy lioso"

Este próximo 17 de mayo hay 302.070 andaluces que viven fuera de su tierra. Desde los 32.858 con derecho a voto que residen en Alemania al único elector que tiene su casa en Nepal, en Malawi o en Santo Tomé y Príncipe. Y todos ellos conforman esa novena provincia, la que marchó un día al extranjero, que comicio tras comicio arroja la tasa de abstención más alta de la comunidad autónoma.

De hecho, en las pasadas elecciones andaluzas, de los 263.504 residentes en el extranjero solo votaron 7.602, según la estadísitca del INE. Es decir: un 2,88% del total. El restante 97,12% decidió no enviar su sufragio a las urnas de Andalucía. Unos datos referentes al CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), compuesto por aquellos que viven de forma habitual fuera de España y están por ello inscritos en un consulado.

Por otro lado está el ERTA, claro: los electores residentes aquí, aunque temporalmente ausentes. Son esos a los que los comicios les pilla lejos del país porque están de viaje de ocio, de Erasmus o por cuestiones de trabajo, por ejemplo. En el caso del próximo 17 de mayo, 510 andaluces han enviado ya su papeleta: 141 sevillanos, 104 de Málaga, 87 de la provincia de Granada, 67 gaditanos, 43 de Córdoba, 23 de Jaén y otros 23 de Almería y 22 onubenses.

"El proceso me pareció muy lioso"

Uno de esos 300.000 andaluces que viven actualmente en el extranjero es el cordobés Álvaro Velasco, residente en Finlandia desde hace años. Y como otros muchos paisanos, ni ha mandado ni ha depositado su voto para estas próximas elecciones autonómicas: "Me llegaron los sobres hace unas semanas, pero al ver el proceso me pareció un poco lioso", confiesa a este periódico.

"Es verdad que estaba bien explicado, además con enlaces mediante códigos QR y vídeos explicativos, pero también insistían mucho en que había que tener mucho cuidado con cada paso porque, si no, el voto no sería válido", señala Velasco. "Tenía intención de hacerlo, pero entre todo el proceso que llevaba y el ritmo de vida de aquí, lo fui dejando y al final se me pasó la fecha".

Tampoco ha votado el sevillano Fran Moreno, un vecino más de Bélgica desde hace tiempo: "Solicité el voto desde Bruselas, y la fecha límite para enviar el sobre era el miércoles. Me fui de viaje con la idea de regresar un día antes, pero retrasaron el vuelo por una huelga en Bélgica". "Cuando volví a casa, ya se había cerrado el plazo, así que no he podido participar en estas elecciones".

"No entiendo por qué no se digitaliza el voto"

"Llevo doce años fuera de España y nunca he votado por correo en este tiempo. Para estas elecciones tenía especial interés en votar, pero el proceso me ha parecido complejo", explica Juan, que emigró en su día a Estados Unidos. "Hace un par de semanas recibí por correo postal un sobre con todo lo necesario para votar, pero los pasos a seguir me parecieron farragosos y desistí".

"En cualquier caso, no entiendo por qué no se digitaliza la votación cuando es técnicamente posible. Si no completamente, al menos deberían darle la opción a los ciudadanos a votar telemáticamente", reclama este andaluz residente en los Estados Unidos. "Eso fomentaría el voto juvenil y le facilitaría las cosas a mucha gente, como los que vivimos fuera".