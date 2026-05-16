Andalucía registrará temperaturas de hasta 38 grados en estos puntos en un ambiente casi de agosto

El tiempo en Andalucía llegará a ser veraniego la semana próxima con temperaturas de hasta 38 grados a la sombra en algunos puntos y sin lluvias a la vista, según informa Aemet en su última previsión publicada en su página web, consultada por El Correo de Andalucía.

Llegan los 38 grados el viernes con casi todas las capitales por encima de los 30

El ascenso será progresivo desde este domingo, todavía con valores contenidos en buena parte de la comunidad. Las máximas se moverán entre los 21 grados de Cádiz y los 28 de Sevilla, mientras Córdoba alcanzará los 27, Huelva los 24, Granada y Jaén los 24, Málaga los 23 y Almería los 22. El lunes apenas habrá cambios, aunque empezará a notarse una ligera subida en el interior, con 28 grados en Sevilla y Córdoba, 26 en Málaga, 25 en Granada y Jaén, 24 en Huelva, 23 en Almería y 20 en Cádiz. El martes será ya el primer aviso claro del cambio de tiempo, con Sevilla llegando a los 30 grados, Córdoba a los 29, Granada y Málaga a los 28, Jaén a los 27, Huelva a los 26, Almería a los 23 y Cádiz a los 22.

El salto térmico más acusado llegará a partir del miércoles, cuando Sevilla subirá hasta los 35 grados, Córdoba a 33, Jaén a 31, Huelva y Granada a 30, Cádiz y Málaga a 27 y Almería a 26. El jueves consolidará el ambiente prácticamente veraniego, con Sevilla en 37 grados, Córdoba en 35, Jaén en 34, Granada en 32, Huelva en 31, Almería en 30, Cádiz en 28 y Málaga en 28. La jornada más calurosa de la previsión será el viernes, con Sevilla alcanzando los 38 grados, Córdoba y Jaén los 35, Huelva y Granada los 33, Almería los 30, Cádiz los 29 y Málaga los 29. Las mínimas también irán en aumento, especialmente al final de la semana, con noches que ya no bajarán de los 20 grados en Sevilla, Cádiz y Almería.

Andalucía permanecerá sin lluvias y el resto de España se dispararán los termómetros

Andalucía tendrá una semana del 18 al 24 de mayo marcada por el tiempo anticiclónico, con estabilidad generalizada, ausencia de lluvias y un ascenso progresivo de las temperaturas que dejará un ambiente cada vez más cálido. El calor irá ganando terreno desde el inicio de la semana y será especialmente notable a partir del miércoles, cuando los termómetros se situarán ya en valores más propios del verano en buena parte de la comunidad, sobre todo en el valle del Guadalquivir.

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A nivel nacional, según ha informado Rubén del Campo, portavoz de Aemet, España pasará en pocos días de un ambiente frío para la época, con valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal y alguna helada en puntos del interior, a una situación mucho más cálida. Las temperaturas comenzarán a recuperarse durante el fin de semana y, desde el miércoles, podrán situarse entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual en muchas zonas. Las precipitaciones irán claramente a menos, aunque todavía podrán registrarse algunos chubascos en el Cantábrico, el nordeste peninsular, Baleares y zonas montañosas del este. En Canarias predominarán los alisios, con nubes en el norte de las islas más montañosas y una posible subida térmica a partir de mediados de semana.