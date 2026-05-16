Elecciones 17M
Cuatro viviendas en Sevilla y unos 94.000 euros: este es el patrimonio de María Jesús Montero, candidata del PSOE en las elecciones de Andalucía
La socialista presenta una declaración de bienes con un saldo bancario que duplica el registrado el año pasado, además de dos hipotecas
A qué se dedicaba María Jesús Montero antes de convertirse en candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía
Después de muchos años en la primera línea de la política nacional, María Jesús Montero vuelve a Andalucía y lo hace como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas que se celebrarán este domingo 17 de mayo. La otrora consejera de Salud o de Hacienda de la Junta, entre otros cargos, regresa a su tierra para intentar poner en entredicho la mayoría absoluta de Juanma Moreno, que gobiernan en la comunidad desde 2019. En este sentido, tanto Montero como Moreno y el resto de candidatos han hecho públicos sus bienes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
En este sentido, la candidata del PSOE-A declara un patrimonio inmobiliario situado íntegramente en Sevilla, compuesto por cuatro viviendas, otro inmueble urbano, casi 93.000 euros de saldo en el banco y dos préstamos concedidos que suman una deuda de unos 72.000 euros. Al compararlo con la última declaración pública, que data de 2023 (cuando se unió al ejecutivo de Pedro Sánchez como Ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno), ha incorporado un nuevo inmueble a su patrimonio.
Cuatro viviendas, todas de pleno dominio y ubicadas en Sevilla, el patrimonio inmobiliario de María Jesús Montero
En la declaración publicada en el BOJA, María Jesús Montero indica que es propietaria de pleno dominio de cuatro viviendas, todas ellas ubicadas en Sevilla. Los valores catastrales de estos inmuebles se mueven entre los 22.643 y los 36.728 euros. Además, la candidata del PSOE-A cuenta con otro inmueble urbano, situado también en la capital andaluza, cuyo valor catastral es de 6.308 euros.
Junto a todo este patrimonio inmobiliario, Montero declara un saldo de 93.299,39 euros, una cifra que duplica la cantidad publicada en 2023, cuando regresó al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En aquel momento, la sevillana declaró un saldo de 42.539 euros.
Respecto a las deudas, la candidata socialista tiene dos hipotecas que suman algo menos de 72.000 euros, una de 31.504,34 y otra de 40.254,68. Su declaración no incluye vehículos, embarcaciones u obras de arte que superen los 6.000 euros.
Cuál es el patrimonio del resto de candidatos a las elecciones andaluzas
Como María Jesús Montero, todos los candidatos a la Junta también presentaron su declaración de patrimonio. Juanma Moreno (PP) declaró ser propietario de ocho inmuebles y tener casi 73.000 euros de saldo; Manuel Gavira (Vox) afirmó tener un saldo de 100.000 euros y un vehículo valorado en 10.000 euros. Por su parte, Antonio Maíllo (Por Andalucía) declara un saldo de 43.819 euros y una hipoteca de 78.246,14 euros; mientras que José Ignacio García (Adelante Andalucía) declara un saldo de 34.460,51 euros y un coche valorado en 16.200 euros.
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