La Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva arranca con buen ambiente y dos días aún por delante

El cambio de fechas de la Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026 del 15 al 17 de mayo parece haber sentado bien a la capital onubense. Tras un primer día, el viernes, que dejó un buen ambiente entre los asistentes, todavía quedan dos jornadas para aprovechar las exquisiteces de este evento gastronómico, que cumple su XI edición.

Y es que el tiempo acompaña, con cielos soleados y temperaturas agradables entre los 24 y 26 grados de máxima durante todo el fin de semana, lo que con toda seguridad ayudará a la organización a cumplir el objetivo de superar la venta de más de 800 kilos de marisco alcanzada en la edición de 2025.

Platos a 8 euros en la Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva

La XI Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026 mantiene una oferta gastronómica centrada en productos de primera calidad. Los platos tienen un precio de 8 euros e incluyen mariscos, chocos y pescado frito, además de vinos del Condado y quesos de la provincia, en una cita pensada para poner en valor la gastronomía onubense y el producto local.

La feria se celebra finalmente del 15 al 17 de mayo, después de que la previsión de lluvias obligara a aplazar las fechas inicialmente previstas. La decisión buscaba garantizar un mejor desarrollo de una cita gastronómica clave para Huelva, muy vinculada al producto local y al sector pesquero y marisquero de la provincia.

Platos solidarios a 2 euros

Una de las principales novedades del certamen es su refuerzo solidario con la incorporación de dos platos benéficos. El viernes se sirvió una paella de marisco y este sábado será el turno de los garbanzos con langostinos, ambos a un precio simbólico de 2 euros.

Se esperan llenos en los dos días que quedan. / El Correo

La recaudación irá destinada íntegramente al Patio del Amor, área de hospitalización infantil del Hospital Juan Ramón Jiménez. Las elaboraciones corren a cargo de la Escuela de Hostelería Virgen de Belén, con productos donados por la Asociación de Exportadores.

Música en directo y ambiente festivo

La programación de la Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva se completa con música en directo y sesiones de DJ. Están previstas actuaciones de Gloria Bendita, Barón Brandy y Aflamenk2s, en una propuesta pensada para acompañar la oferta gastronómica y atraer a todos los públicos durante las tres jornadas de feria.

Dónde se celebra la Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva

La feria se celebra en la Ciudad del Marisco de Huelva, un enclave vinculado directamente al sector pesquero y marisquero de la provincia. El recinto, situado en la calle Alonso de Ojeda, 21, junto al puente de salida hacia Punta Umbría, cuenta con aparcamientos gratuitos para facilitar la asistencia.

Las instituciones destacan esta cita como un escaparate clave para promocionar la gamba de Huelva, la gastronomía local, el turismo y la economía vinculada al mar.