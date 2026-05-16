Inmuebles en Sevilla, Málaga y Madrid y 72.995 euros: este es el patrimonio de Juanma Moreno, candidato del PP a las elecciones de Andalucía

Tras dos legislaturas al frente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, candidato del PP, buscará revalidar la mayoría absoluta el próximo domingo 17 de mayo en las elecciones andaluzas. Frente a él, María Jesús Montero (PSOE), Antonio Maíllo (Por Andalucía), Manuel Gavira (Vox) o José Ignacio García (Adelante Andalucía) intentarán evitar que se repitan los resultados del pasado 19 de junio de 2022, cuando el popular consiguió los 58 escaños. Después de la publicación en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) de las declaraciones de bienes de los candidatos, es posible conocer y consultar el patrimonio de Moreno, Montero o Gavira antes de que ocupen alguno de los 109 escaños del Parlamento de Andalucía que se ponen en juego el próximo domingo.

Precisamente Juanma Moreno, en su declaración patrimonial, explicó que es propietario de hasta ocho inmuebles, repartidos entre las provincias de Sevilla, Málaga o Madrid, amén de un saldo en las cuentas de 20.422 euros, al que debe sumarse otros activos como un plan de pensiones (con 46.894 euros) o un plan de valores (5.639 euros).

Si comparamos la declaración de 2022 con la de 2026, no hay un crecimiento en cuanto al número de propiedades, pero sí se aprecian cambios en la cuenta de valores (en 2022 era de 1.573 euros) y el plan de pensiones (que contaba con 25.908 euros), cuya cuantía ha aumentado.

Tres viviendas, un local, dos inmuebles urbanos y dos fincas rústicas, el patrimonio inmobiliario de Juanma Moreno

Juanma Moreno es el candidato a la Junta de Andalucía con mayor número de propiedades (hasta ocho), pero también el que mayor deuda hipotecaria sostiene (302.197 euros). Según declaró el dirigente popular, es dueño de tres viviendas (en Madrid, Málaga y Alcalá de Guadaira), un local en Málaga, dos inmuebles urbanos (incluida una plaza de garaje) y dos fincas rústicas en Cártama.

Juanma Moreno, durante un encuentro esta campaña. / Francisco J. Olmo / Europa Press

Respecto al régimen de propiedad, Moreno declara tener el pleno dominio de cinco de estas propiedades, mientras que las otras tres están vinculadas a él en régimen de nuda propiedad. Además, sumando sus cuentas de ahorros, plan de pensiones y valores, dispone de un total declarado de 72.955 euros.

No consta en la declaración del popular que posea automóvil, embarcaciones, obras de arte u otro bien que supere los 6.000 euros.

Cuánto cobra Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

El suelo de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía también es público. Según declara en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, Moreno ha recibido 89.200 euros brutos en estos años como presidente de la comunidad.

Sin embargo, el pasado mes de enero, los emolumentos del dirigente ascendieron hasta los 92.208 euros anuales, que comenzó a cobrar desde primeros de este 2026.

Cuál es el patrimonio del resto de candidatos a las elecciones andaluzas

Como Juanma Moreno, todos los candidatos a la Junta también presentaron su declaración de patrimonio. María Jesús Montero (PSOE) declaró cuatro viviendas en Sevilla y casi 94.000 euros en el banco; Manuel Gavira (Vox) afirmó tener un saldo de 100.000 euros y un vehículo valorado en 10.000 euros. Por su parte, Antonio Maíllo (Por Andalucía) declara un saldo de 43.819 euros y una hipoteca de 78.246,14 euros; mientras que José Ignacio García (Adelante Andalucía) declara un saldo de 34.460,51 euros y un coche valorado en 16.200 euros.