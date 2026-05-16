Las lluvias llegan este domingo a Andalucía: Aemet prevé una vaguada con tormentas en estas zonas y horas

Aemet prevé para este domingo una jornada de lluvias y posibles tormentas en la mitad oriental de la región, en zonas de Jaén, Granada y Almería y acotado a solo unas horas, debido a una vaguada que visita la península.

Aunque la agencia no prevé avisos meteorológicos, se esperan en Andalucía este domingo cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, aumentando a muy nubosos y con lluvias ocasionales por la tarde, más probables e intensos en las sierras, donde pueden ir acompañados de tormentas; tendiendo a quedar despejados por el tercio occidental al final de la tarde. Los vientos serán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente oeste en la vertiente atlántica por la tarde.

Las provincias afectadas por estas lluvias y tormentas son Jaén, Granada y Almería, serán dispersas y ocurrirá por la tarde, quedando sin precipitaciones ya a primera hora del lunes.

Zonas con precipitaciones y tormentas este domingo por la tarde en Andalucía. / Aemet

Temperaturas en ascenso

Las temperaturas dejarán este domingo un ambiente suave en buena parte de las capitales andaluzas, aunque con valores más altos en el valle del Guadalquivir. Sevilla será la capital más cálida, con 28 grados de máxima y 14 de mínima, seguida de Córdoba, que alcanzará los 27 grados tras una mínima de 11. En el resto de capitales, Huelva llegará a los 25 grados, mientras Granada, Jaén y Málaga se quedarán en 24 grados de máxima, con mínimas de 11, 12 y 14 grados, respectivamente. En el litoral, los valores serán más contenidos: Almería registrará 22 grados de máxima y 15 de mínima, y Cádiz será la capital con la máxima más baja, con 21 grados, aunque con una mínima más templada de 16 grados.