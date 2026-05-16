Mazazo a la zona azul de Matalascañas: rechazada la ordenanza que la regula y quedan en el aire las multas

El Pleno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha rechazado este viernes la ordenanza reguladora de la zona ORA de Matalascañas, con los votos en contra de los concejales no adscritos, Mesa de Convergencia, PSOE y Vox. Una circunstancia que ocurre el mismo día que se pone en marcha el servicio en el enclave costero, con los parquímetros funcionando y con la incógnita sobre qué sucederá con las multas que se pongan, al no haber una ordenanza municipal que lo regule.

“No es un capricho político”

La concejal Victoria Cáceres explica que con esta ordenanza se debate “más que un sistema de estacionamiento regulado”, sino “si se quiere una Matalascañas moderna, ordenada, accesible y preparada para el futuro o seguir instalados en la inamovilidad y en el caos circulatorio que durante años ha existido en Matalascañas”.

Asegura que el procedimiento “se ha desarrollado con todas las garantías legales y administrativas que se han venido exigiendo”. “Ha pasado por el Tribunal de Cuentas, ha pasado por muchísimos trámites que han verificado la legalidad. Se ha presentado una empresa, esa empresa ya tiene un contrato firmado con esta Administración y, por tanto, ahora lo que procede es aprobar esta ordenanza reguladora y, posteriormente, la ordenanza fiscal”, añade.

Insiste en que la implantación de la zona ORA “no es algo improvisado, no es un capricho político, es un procedimiento plenamente ajustado a derecho y conforme a la normativa legal vigente”.

Además, subraya que “no se regula toda Matalascañas”, sino “únicamente aquellas zonas que se han determinado más estratégicas y además están diferenciadas por tres zonas en función de la proximidad a la playa”.

Añade que los residentes en Matalascañas con su vehículo pagando el impuesto en Almonte “tendrán la bonificación y no pagarán absolutamente nada en ninguna de las tres zonas”, al igual que los residentes en Almonte o en El Rocío con el vehículo verde.

Dudas sobre la legalidad

El alcalde Francisco Bella interviene para “desmentir el argumento de que los de fuera, y ojalá vengan más, pagan todas las cosas”. Explica que los distintos núcleos del municipio “no aportan igual” y que El Rocío y Matalascañas “tienen déficit”, mientras que “el núcleo solidario que mantiene todos los servicios es el núcleo de Almonte”.

Señala que con la implantación de la zona ORA, las personas que llegan en fechas señaladas “tendrán que contribuir con algo” y que se les pide “una contribución mínima”.

Por su parte, el concejal no adscrito Miguel Ángel Jiménez García sostiene que “el mismo día que se va a poner en marcha el servicio” no está aprobada la ordenanza y afirma que se activa “con un decreto que nosotros dudamos mucho de su legalidad”.

El portavoz de Vox, José Joaquín de la Torre, asegura que está a favor de la zona ORA, “pero no toda la playa”, y pide “buscar una solución entre todos”.

Desde Mesa de Convergencia, Manuel Larios González recrimina que “se han olvidado de lo más importante, la ordenanza regulatoria”. Además, sostiene que “según el procedimiento, primero hay que aprobar el Pleno la ordenanza” y critica que se proponga “una sanción de 80 euros por infracción leve, sin poder bonificarla”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Miguel Espina, califica de “despropósito” que “toda la playa sea zona ORA” y afirma que “ya se han cobrado tiques en Matalascañas cuando no se pueden cobrar”.

“La responsabilidad es de quienes han tenido mucha prisa por adjudicar un contrato"

El PSOE de Almonte ha respondido al equipo de Gobierno de Ilusiona que no acepta que se les responsabilice de que trabajadores de la zona ORA “se queden en la calle” tras votar en contra. Los socialistas sostienen que su posición ha sido coherente “desde el inicio” y que, si hay consecuencias laborales, “la responsabilidad en todo caso será de quienes han tenido mucha prisa por adjudicar un contrato, sin aprobar previamente la ordenanza necesaria, y sin contar con la opinión del tejido social ni, por supuesto, de los miembros de la oposición”. Además, denuncian que durante el Pleno se les “increpó, faltó el respeto e insultó” sin amparo de la Alcaldía y reivindican: “Somos concejales, no somos dianas a las que apuntar”.