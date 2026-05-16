Muere una escaladora tras caer 50 metros en el Torcal de Antequera, en Málaga
Una escaladora ha perdido la vida este sábado en el Torcal de Antequera. El cuerpo fue rescatado por la Guardia Civil con apoyo de bomberos
Una escaladora ha fallecido este sábado tras sufrir un grave accidente en el Torcal de Antequera, en Málaga, según ha informado el 1-1-2, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
Accidente en el Torcal de Antequera
El suceso se ha producido sobre las 12:00 horas, cuando un compañero de la víctima ha alertado de la caída de la afectada por un desfiladero o cortado en el paraje Nacimiento de la Villa.
Según el relato del testigo de los hechos, la escaladora se ha precipitado desde una altura de 50 metros, aproximadamente, y ha quedado atrapaba en una grieta de difícil acceso cuando 'destrepaba', esto es bajaba por una pared en un tramo escarpado.
Rescate de emergencia en montaña
Al lugar se han desplazado sendos helicópteros de especialistas del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, y de la Guardia Civil, a través del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Álora.
Efectivos del instituto armado han procedido al rescate del cuerpo con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que ha confirmado el fallecimiento de la escaladora en el lugar, sin que haya trascendido la identidad hasta el momento.
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