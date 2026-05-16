Un paseo por la playa, rato en familia o la Feria de Jerez: los planes de los candidatos a la Junta en la jornada de reflexión

Un aperitivo en Málaga, una tarde en familia o compras por el centro de Sevilla. Estos son algunos de los planes que los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía tiene previstos para la jornada de reflexión de este 16 de mayo. Lejos de los atriles, los micrófonos, el público y los focos, los líderes de las formaciones políticas andaluzas aprovecharán para descansar en las vísperas de las elecciones de este 17M.

El líder del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene previsto pasar el día en Málaga, donde cerró la campaña este viernes. Por la mañana, tomará el aperitivo con sus amigos en la Playa-Balneario Nuestra Señora del Carmen, más conocida como los Baños del Carmen, y por la tarde descansará con su familia, según han explicado desde su entorno.

Por su parte, la candidata y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, explicaba recientemente en una entrevista en Canal Sur Televisión que en esta jornada de reflexión tiene previsto visitar a su familia, a quien tiene "un poco descuidada" en estos días de campaña, y "sobre todo" a su madre, que "es ya mayor" y a quien quiere ver para "estar un rato tranquila" con ella. "Luego descansaré y, si puedo, estaré con mis amigos", detalló la dirigente socialista.

El candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, estará este sábado en Cádiz, provincia por la que concurre a estas elecciones al frente de la lista de su partido, y aprovechará para estar con su familia y dar con ella un paseo por la playa, según han explicado a Europa Press fuentes de su equipo.

Por su parte, el líder de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, aprovechará la jornada para pasear por el barrio sevillano de San Julián y realizar algunas compras cotidianas, según han indicado desde la confluencia que integra a otras formaciones de izquierda como Podemos y Movimiento Sumar.

Y, finalmente, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, estará por la mañana volviendo a su ciudad, Jerez de la Frontera (Cádiz), tras el mitin de cierre de este viernes en la Alameda de Hércules (Sevilla), donde "aprovechará para recoger, ordenar, limpiar y lavar ropa tras dos semanas intensas de campaña y viajes en los que ha recorrido más de 5.300 kilómetros por toda Andalucía", según han explicado desde su candidatura. Por la tarde irá a la Feria de Jerez, que ha coincidido en plena campaña electoral, para disfrutarla un poco con sus amigos, han explicado las mismas fuentes.