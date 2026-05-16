La última romería antes del traslado de la Virgen y de un Año Jubilar: por qué es tan especial este Rocío 2026

La de 2026 será una romería especial para los devotos de la Virgen del Rocío. Es la última antes de que tengan lugar dos acontecimientos de gran calado para la devoción rociera: la Venida de la Virgen a Almonte, prevista para el próximo mes de agosto, y la esperada concesión de un nuevo Año Jubilar por parte de la Santa Sede.

“Estamos a las puertas de un tiempo extraordinario que vamos a vivir en breve”, ha señalado el presidente de la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte, Santiago Padilla, en una entrevista con EFE. La corporación almonteña, encargada de organizar la romería, afronta esta edición con la mirada puesta no solo en Pentecostés, sino también en todo lo que llegará después del próximo 25 de mayo.

La Venida de la Virgen, cada siete años

Uno de los grandes hitos será la conocida como Venida de la Virgen, un acontecimiento que se celebra cada siete años y que supone el traslado de la imagen desde su Santuario en la aldea de El Rocío hasta la Parroquia de la Asunción de Almonte.

La Virgen permanecerá allí durante nueve meses, lo que convierte a este 2026 en un año especialmente significativo para los rocieros. Las celebraciones previas comenzarán prácticamente a finales de julio y desembocarán en el traslado del mes de agosto, coincidiendo con El Rocío Chico.

Esta circunstancia cambia también la forma de vivir la romería de este año. Como ha destacado Padilla, tras el Rocío de Pentecostés no habrá que esperar un año completo para volver a ver a la Virgen en procesión, ya que pocos meses después tendrá lugar su traslado a Almonte.

A la espera de un nuevo Año Jubilar

A este horizonte se suma la previsión de que el obispo de Huelva, Santiago Gómez, anuncie durante la romería la concesión de un nuevo Año Jubilar. Esta declaración permitiría a los peregrinos que acudan a Almonte durante la estancia de la Virgen en el municipio ganar el jubileo, siempre que cumplan las normas establecidas por la Iglesia.

La posible concesión refuerza el carácter extraordinario de este ciclo rociero, que no se limitará a los días centrales de la romería, sino que se extenderá durante los meses posteriores con la Virgen en Almonte.

Una romería con 127 hermandades filiales

En cuanto a la participación, el número de hermandades filiales se mantiene estable un año más en 127. Además, la Hermandad Matriz ha reforzado en los últimos años los derechos de las 17 hermandades agregadas, a través de reformas normativas destinadas a darles un mayor encaje dentro de la organización rociera.

Estas corporaciones podrán contar con su Simpecado como punto de referencia en sus acampadas y celebrar misas de despedida oficiales, dos de los derechos reconocidos recientemente.

“Son algunos de los derechos que se reconocieron a este tipo de hermandades para buscarles acomodo dentro de las normas de ordenación”, ha explicado Padilla.

Llamamiento a la responsabilidad en el camino

Algunas hermandades ya han iniciado su peregrinación hacia la aldea, como es el caso de Écija y Osuna, aunque el grueso de las corporaciones se pondrá en marcha a partir del lunes. Ante el inicio del camino, el presidente de la Matriz ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración de todos los romeros.

Padilla ha definido a las hermandades como “muy disciplinadas”, especialmente en lo relativo a la gestión de residuos, pero ha pedido la máxima colaboración con las directrices que establezcan los distintos dispositivos de seguridad y organización.

También ha recordado que estas normas podrían cambiar en función de circunstancias sobrevenidas durante los días de camino o durante la estancia en la aldea.

Un Rocío con previsiones meteorológicas más favorables

La romería de 2026 llega, además, con unas previsiones meteorológicas más favorables que las del año anterior, cuando las altas temperaturas marcaron buena parte de la celebración.

Aunque durante la próxima semana se esperan algunos días con máximas que pueden rondar los 30 grados, Padilla ha señalado que “parece que el tiempo va a ser más benigno que el año pasado, que fue un Rocío muy caluroso”.

El Rocío mira también a América

El Rocío de 2026 llegará apenas unas semanas después de la celebración en Buenos Aires del I Continental del Rocío en América, un encuentro que ha servido, según Padilla, como “punto de inicio de una relación más estrecha” con la realidad rociera al otro lado del Atlántico.

La intención de la Hermandad Matriz es que las entidades rocieras presentes en distintos países americanos puedan integrarse como asociaciones públicas de la Iglesia, bajo la categoría de hermandades de culto.

“No estamos pensando en que estas hermandades puedan llegar a ser filiales por las distancias, pero sí que todas estas entidades den culto a la Virgen en América y podamos establecer un marco de relación que no teníamos hasta ahora prácticamente”, ha puntualizado el presidente de la Matriz.