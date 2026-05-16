"No voto por ilusión, sino lo que considero menos malo": 90.000 jóvenes sevillanos votan por primera vez en unas autonómicas andaluzas

Hay una generación en Andalucía que parece haber aprendido a vivir conformándose. Han debido normalizar no encontrar trabajo aún con estudios, compartir piso a los treinta, encadenar contratos precarios ante los que vivir haciendo 'florituras' y escuchar, al mismo tiempo, que “a su edad” otros ya tenían casa, coche y hasta una familia. También son los que responde con humor —a veces brillante, a veces cruel— ante casi cualquier nuevo imprevisto o la incertidumbre, porque, últimamente, esta está presente y no se vislumbra que vaya a esfumarse. En Andalucía, una tierra donde el sol aterriza cada día y parece ser eterno, el futuro se retrasa. Porque llega tarde, si es que llega. Y con mucha letra pequeña.

Este próximo 17M, una cifra aproximada de 90.000 jóvenes sevillanos estrenarán su derecho al voto en unas elecciones autonómicas. Han cumplido la mayoría de edad después de 2022. Algunos votarán convencidos. Otros lo harán por primera vez casi por curiosidad antropológica, como quien entra en "algo antiguo" que ya le habían contado los adultos. Habrá quien decida su papeleta la noche anterior, o quien pregunte en casa a quién deberían escoger. Quien asegure que ningún partido le representa del todo. Pero todos compartirán algo: alzan por ver primera una voz oficial en un momento en el que sentirse escuchado no resulta sencillo. Muchos jóvenes ya se preparan para participar por primera vez en una jornada electoral que, paradójicamente, muchos llevan años comentando desde la barrera. Ahora les toca saltarla.

"Esta vez ha sido la primera que he seguido con más detalle y de manera más exhaustiva la campaña electoral", nos confiesa Ángela, estudiante universitaria que acudirá a votar por su comunidad autónoma por primera vez en la ciudad de Sevilla. Nos explica cómo, bajo su visión de las cosas, estas elecciones deberían incumbirnos a todos. Considera, observando su entorno, que muchos jóvenes no se encuentran correctamente informados, y, debido a esto, se dejan guiar por las tendencias sociales que parecen "estar de moda". "Espero que el domingo la gente vote con cabeza, sabiendo lo que está votando y que lo que se pone dentro del sobre no es ningún juego", ataja Ángela con esperanza.

Gonzalo, estudiante y habitante de un pueblo sevillano, no votó en las pasadas elecciones autonómicas de 2022, debido a que aún era menor de edad. Este año, se pone ante la urna andaluza por vez primera. Votará este domingo, porque dice que ha seguido la campaña con atención, incluidos los debates electorales y los programas de los partidos candidatos. Pero Gonzalo no se encuentra motivado: "Más que por ilusión, es votar lo que uno considera lo menos malo frente al resto". Gonzalo nos confiesa cómo observa a la gente "desilusionada", y que espera que se haga una reflexión en cuanto al número de votantes que participarán. "A ver si el número de personas que va a votar da qué pensar a los que les concierne" "La campaña y sobre todo los debates no se han salido de la tónica general de la política española, eso sólo aumenta la desilusión y el desapego de los jóvenes hacia la política".

Diferente se hace el caso de Carlos, a punto de acabar su carrera universitaria, este joven sevillano reconoce que, a pesar de ser la primera ocasión autonómica en la que puede estrenar su derecho al voto, no ha seguido de manera muy activa el proceso de campaña. Ha leído los programas electorales "algo por encima", pero no se encuentra para nada interesado. "Ni me llama la atención, ni voy a acudir a votar" "Espero poco de los resultados, la situación política hace tiempo que me parece irreversible y un completo barco a la deriva".