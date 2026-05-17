La subida de la participación en la mañana del 17M por provincias: Almería, Huelva y Sevilla, las que más crecen

La jornada electoral en Andalucía registra una mayor participación en estas elecciones andaluzas con respecto a los comicios de 2022. Según el segundo avance de participación, con datos hasta las 14.00 horas, la participación ha subido durante la mañana en tres puntos de diferencia con respecto a hace cuatro años. Concretamente, se encuentra en un 37,24% frente al 34,24% de hace cuatro años. Con el 99,94% del censo comunicado, la subida es de hasta un 3%.

Así, en esta mañana de jornada electoral han ejercido su derecho al voto 2.379.012 personas frente a las 2.184.517 del año 2022. Estos datos, hasta las 14.00, serán actualizados a las 18.00 horas, cuando se alcanzó en 2022 el 44,51% de participación.

Participación por provincias en las elecciones andaluzas de 2026

Antonio Sanz ha informado sobre el porcentaje de participación en cada una de las provincias andaluzas. Todas registran subidas, las más importantes son las de Almería, Huelva, Sevilla y Cádiz.

Almería, con el 100% del censo comunicado, ha tenido una participación del 36,80%, lo que supone un crecimiento de 4,57 puntos con respecto a 2022. En el caso de Cádiz, con el 100% del censo comunicado, alcanza el 34,44% de participación, una elevación del 3,28%.

Córdoba, con el 100% del censo comunicado, está en el 40,51%, una subida del 1,59% frente a los datos de esta misma hora de las elecciones de 2022. Granada, con el 99,95% de censo comunicado, va por el 38,20%, lo que significa una subida de 3,27%. Huelva, con el 100% del censo comunicado, está en el 34,32%, que es un crecimiento de 4,52%.

En el caso de Jaén, con el 100% del censo comunicado, está en el 39,26% de participación, por lo que es una subida del 1,38%. Málaga, con el 100% del censo comunicado, está al 35,66%, lo cual supone también una subida de 2,68%. Y Sevilla, con el 100% del censo comunicado, alcanzaría el 38,79%, de manera que también implica una subida del 3,28%.