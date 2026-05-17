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ELECCIONES ANDALUZAS

Por Andalucía se queda sin impulso en las elecciones andaluzas y cae a la tercera fuerza política de la izquierda: "No hemos cumplido las expectativas"

Sigue las elecciones andaluzas del 17M en directo

La coalición de Antonio Maíllo ha sido superada por la gran sorpresa de las elecciones andaluzas, Adelante Andalucía

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, valorab los resultados electorales. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra revalidar los cinco diputados, en 2022 obtuvo el 7,70% de los votos. 17 MAYO 2026 Rocío Ruz / Europa Press 17/05/2026. Antonio Maíllo;Rocío Ruz

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, valorab los resultados electorales. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra revalidar los cinco diputados, en 2022 obtuvo el 7,70% de los votos. 17 MAYO 2026 Rocío Ruz / Europa Press 17/05/2026. Antonio Maíllo;Rocío Ruz / Rocío Ruz / Europa Press

Rocío Soler Coll

Rocío Soler Coll

Por Andalucía se enfrentaba a dos batallas en las elecciones andaluzas del 17M: la de la presidencia de Andalucía y -la más realista- la pelea directa con la otra izquierda emergente, Adelante Andalucía, con quien se disputaba el título como principal alternativa de la izquierda al PSOE. Ambas las perdió. Las últimas encuestas vaticinaban un estancamiento por parte de la coalición de Antonio Maíllo, que los relegaban a un resultado que se movía entre los cinco y siete escaños, un desenlace prácticamente igual al de los últimos comicios de 2022.

Se necesitó un acuerdo "in extremis" para volver a unificar a Podemos, Movimiento Sumar e Izquierda Unida en un mismo grupo. Sin embargo, el mensaje de "unión", "consenso" e "integración" del que abanderó el líder de la formación, Antonio Maíllo, no cuajó entre los votantes de izquierdas, que volvieron a apostar por el PSOE o, tal como auguraban las últimas encuestas, por el partido de José Ignacio García. El sorpasso de García a Maíllo -el principal temor de Por Andalucía- fue la verdadera derrota para la coalición, que firma una estabilidad pero se convierte en tercera fuerza política de la izquierda andaluza.

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