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17M

Casco Antiguo y Norte, los dos distritos donde más ha subido la participación en Sevilla capital

En el caso del centro, el aumento ha sido superior al 5%, en una tendencia al alza en todos los distritos de la ciudad

Sigue las elecciones andaluzas del 17M en directo

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz comparece en el Centro de Difusión de Datos de las elecciones del 17M.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz comparece en el Centro de Difusión de Datos de las elecciones del 17M. / Joaquín Corchero - Europa Press / Europa Press

Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

El avance de participación de las 14.00 horas ha arrojado datos positivos en Sevilla capital. De hecho, hay un distrito, el Casco Antiguo, en el que ha subido más del 5% el número de personas que se han acercado a las urnas en comparación con la misma hora de las anteriores elecciones andaluzas, hasta el 43,52%.

Le sigue en crecimiento el Distrito Norte, que incluye barrios populosos como Pino Montano y San Jerónimo, donde la participación ha aumentado un 4,37%, hasta alcanzar el 37,98%. En tercer lugar, se ha situado San Pablo-Santa Justa con un 4,12%, seguido muy de cerca por Sur (4,09%) y Cerro-Amate (4,08).

Crecimiento en todos los distritos

En el otro lado de la balanza se ha situado el distrito Macarena, con un 3,32% de incremento de la participación hasta las 14.00 horas, mientras que el penúltimo ha sido Este-Alcosa-Torreblanca (3,52%), seguido de Los Remedios (3,57%).-

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Esto es, el aumento de participación se ha producido en todos los distritos de la ciudad, en línea a lo que ha sucedido en la provincia, donde el avance de participación da un alza del 3,28%. En la capital, este crecimiento ha sido más alto en general, al situarse en casi el 4% (3,96%).

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