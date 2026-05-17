El CEIP Azahares de Sevilla Este, el último colegio electoral de Andalucía en completar todas sus mesas
Las mesas de este centro educativo han sido las últimas en completarse por la demora en la llegada de un responsable de la administración
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A las 9.00 horas, momento previsto de apertura de todos los colegios electorales para estas elecciones del 17M, más del 90% habían completado su proceso. Sin embargo, 45 minutos después aún quedaban diez meses por abrir sus puertas, todas ellas concentradas en Sevilla capital: en los distritos Este-Alcosa-Torreblanca y Norte.
Hasta pasadas las 9.40 horas no han conseguido completar el proceso y abrir sus puertas llegando así al 100% de los colegios abiertos, según la información publicada oficialmente en la web. La mayor demora se ha producido en seis mesesa el CEIP Azahares de Sevilla Este que ha tenido que esperar hasta las 9.45 horas por ausencia de una de las personas responsables de la administración.
No obstante, finalmente se ha podido abrir con normalidad para que los vecinos y vecinas de la zona pudieran ejercer su derecho al voto.
Mesas electorales
En total 3.757 colegios electorales con más de 10.000 mesas repartidas por los 785 municipios que forman la comunidad autónoma andaluza. Todos los miembros de las mesas estaban convocados a las 8.00 horas para que pudieran abrir a las 9.00.
En las mesas electorales estarán 31.209 miembros titulares, a los que se suman los suplentes, que ascienden a 62.418. En total, más de 93.000 personas han sido movilizadas a formar parte de los comicios autonómicos este 17M.
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