Un choque frontal entre dos turismos deja cuatro heridos en Isla Cristina

Un choque frontal entre dos turismos ha dejado este domingo cuatro personas heridas en Isla Cristina (Huelva), todas ellas evacuadas a centros hospitalarios, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

Colisión frontal en la N-431

Varios testigos han informado al 112 a las 6.45 horas de una colisión frontal de dos turismos en el kilómetro 128 de la N-431.

El centro coordinador ha activado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos, que han excarcelado a dos personas, una de cada uno de los vehículos implicados.

Heridos trasladados a hospitales de Huelva

En total, han sido cuatro las personas que han resultado heridas: dos hombres de 30 y 35 años y un tercero del que se desconoce la edad, evacuados al hospital Virgen de la Bella de Lepe, y un cuarto varón de 23 años trasladado al hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense.