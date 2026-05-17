La disputa de los escaños en cada provincia de Andalucía

En las elecciones anteriores a la Junta de Andalucía, el Partido Popular fue el que obtuvo mayor ventaja en la asignación de los últimos escaños en cada provincia. La pelea por el último representante provincial puede cambiar de forma repentina a medida que va avanzando el escrutinio. En el siguiente gráfico mostramos las ocho provincias donde la diferencia se calcula en función del porcentaje de voto válido que necesitaría obtener la candidatura aspirante para hacerse con ese escaño. Para ver la información actualizada, recargue la página.

Según sistema de reparto electoral basado en la ley D’Hondt para entrar en el reparto de escaños necesitas un umbral legal un 3% de los votos válidos en la provincia, pero en la práctica para conseguir un escaño hará falta un porcentaje mayor (entre 5% y 15% según circunscripción). En el umbral real para conseguir representación influye el número de escaños por provincia, la fragmentación del voto y el sistema D'Hondt.

A esta circunstancia es a la que se agarran partidos como Adelante Andalucía para lograr grupo parlamentario (5 escaños), y también en Por Andalucía para mitigar el impacto de haberse presentado por separado a las elecciones, una decisión que les ha pasado factura en aquellas comunidades autónomas donde no concurrieron juntos. Ambas formaciones consideran que quien logre hacerse con los restos en cada provincia tendrá el éxito no asegurado, pero sí más al alcance.

Cádiz, Jaén y Huelva

Hay tres formaciones cuyo papel puede resultar decisivo, tanto por la representación que obtengan —si finalmente la consiguen— como por los votos que resten a otras candidaturas. Se trata de Huelva Existe, 100x100 Unidos en Cádiz y Jaén Merece Más.

Si tomamos como referencia las elecciones andaluzas de 2022, el umbral real aproximado para conseguir el último escaño en cada provincia fue el siguiente:

Sevilla (18 escaños)

Umbral real: alrededor de 5-6%

Es una provincia grande, así que el acceso es más barato en porcentaje.

Málaga (17 escaños)

Umbral real: en torno a 5-7%

Muy similar a Sevilla, aunque algo más competitivo en algunos casos.

Córdoba (12 escaños)

Umbral real: aproximadamente 7-9%

Al tener menos escaños, el porcentaje necesario sube.

Así está quedando durante la noche electoral el reparto de escaños totales a nivel autonómico.

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Habrá que esperar a que finalice el escrutinio total, en todos los puntos de Andalucía, para conocer el reparto definitivo de los escaños y cuántos diputados le corresponde a cada partido en cada provincia.