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Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral
Este domingo 17 de mayo los andaluces deciden en las urna el próximo gobierno que presidirá la Junta de Andalucía
Se acabaron los mítines y las peticiones de voto. 6.812.861 andaluces están llamados a las urnas este domingo 17 de mayo. La comunidad autónoma elige a los miembros del Parlamento autonómico y se prevé que todo se decidirá en el último momento. Los últimos escaños que se otorguen, los que menos votos necesitan para salir, en cada provincia marcarán el futuro próximo de Andalucía
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se disputa revalidar la mayoría absoluta que le ha permitido gobernar en solitario en los últimos cuatro años. El dirigente popular tiene claro su objetivo de gobernar sin Vox, para lo que necesita 55 diputados, pero las encuestas le dan entre 52 y 56 escaños. Enfrente tienen a la candidata socialista, María Jesús Montero, que confía en mejorar los resultados de 2022, cuando el PSOE cayó a 30 diputados, su mínimo histórico.
También será relevante el resultado que obtenga Vox, que podrá crecer y convertirse en decisivo para la formación de Gobierno si el PP no alcanza la mayoría absoluta. También parece que crecerán las formaciones a la izquierda del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, que después de cuatro años en el grupo mixto podrá ser la gran sorpresa de la noche, pues los sondeos les dan el triple de lo que tenían.
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