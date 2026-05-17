Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Morante JerezEntrevista Isabel MorilloBarrio HiguerónEl Rocío prohibicionesCandidatos jornada reflexiónMicroparkings SevillaLluvias AndalucíaLoteria Nacional AndalucíaRecaudación multasSevilla FC permanenciaPellegriniMatalascañas zona azulFeria Gamba HuelvaResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

En Directo

Directo

Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral

Este domingo 17 de mayo los andaluces deciden en las urna el próximo gobierno que presidirá la Junta de Andalucía

Urnas con las papeletas donde los andaluces ejercen su derecho al voto durante el día de las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía

Urnas con las papeletas donde los andaluces ejercen su derecho al voto durante el día de las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía / Eduardo Briones / Europa Press

Javier Alonso

Rafa Aranda

Álvaro García-Arévalo

Clara Campos

Domingo Díaz

Claudio Guarino

Ramón Morales

Antonio Muñoz

Ana Ramos Caravaca

Rocío Soler Coll

Marina Casanova

Se acabaron los mítines y las peticiones de voto. 6.812.861 andaluces están llamados a las urnas este domingo 17 de mayo. La comunidad autónoma elige a los miembros del Parlamento autonómico y se prevé que todo se decidirá en el último momento. Los últimos escaños que se otorguen, los que menos votos necesitan para salir, en cada provincia marcarán el futuro próximo de Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se disputa revalidar la mayoría absoluta que le ha permitido gobernar en solitario en los últimos cuatro años. El dirigente popular tiene claro su objetivo de gobernar sin Vox, para lo que necesita 55 diputados, pero las encuestas le dan entre 52 y 56 escaños. Enfrente tienen a la candidata socialista, María Jesús Montero, que confía en mejorar los resultados de 2022, cuando el PSOE cayó a 30 diputados, su mínimo histórico.

Noticias relacionadas

También será relevante el resultado que obtenga Vox, que podrá crecer y convertirse en decisivo para la formación de Gobierno si el PP no alcanza la mayoría absoluta. También parece que crecerán las formaciones a la izquierda del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, que después de cuatro años en el grupo mixto podrá ser la gran sorpresa de la noche, pues los sondeos les dan el triple de lo que tenían.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía acelera la convocatoria para que 45.000 funcionarios soliciten el nuevo complemento salarial antes del verano
  2. ENCUESTA | Los lectores de han votado: estos son los ganadores y perdedores del debate electoral de Canal Sur
  3. Este es el barrio de Sevilla en el que se crio la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero: entre la iglesia y las juventudes comunistas
  4. Estos son los 25 municipios de Sevilla en los que no ganó Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de 2022
  5. A qué se dedicaba María Jesús Montero antes de convertirse en candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía
  6. Aemet avisa de un nuevo frente: Andalucía tendrá tres provincias en alerta con vientos de 70 km/h y olas de tres metros
  7. A qué se dedicaba Juanma Moreno antes de ser presidente de la Junta de Andalucía
  8. El PP pide censurar una actuación de la comparsa de Jesús Bienvenido el sábado de reflexión en Alcalá de Guadaíra

Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral

Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral

Las lluvias llegan este domingo a Andalucía: Aemet prevé una vaguada con tormentas en estas zonas y horas

Las lluvias llegan este domingo a Andalucía: Aemet prevé una vaguada con tormentas en estas zonas y horas

Andalucía registrará temperaturas de hasta 38 grados la semana próxima en un ambiente casi de agosto

Andalucía registrará temperaturas de hasta 38 grados la semana próxima en un ambiente casi de agosto

La nuda propiedad, una inversión cada vez más atractiva en Andalucía con 340 operaciones en 2025

La nuda propiedad, una inversión cada vez más atractiva en Andalucía con 340 operaciones en 2025

La última romería antes del traslado de la Virgen y de un Año Jubilar: por qué es tan especial este Rocío 2026

La última romería antes del traslado de la Virgen y de un Año Jubilar: por qué es tan especial este Rocío 2026

La Lotería Nacional riega de dinero Andalucía: cae dos veces en Sevilla, cuatro en Cádiz y cuatro en Málaga

La Lotería Nacional riega de dinero Andalucía: cae dos veces en Sevilla, cuatro en Cádiz y cuatro en Málaga

Muere una escaladora tras caer 50 metros en el Torcal de Antequera, en Málaga

Muere una escaladora tras caer 50 metros en el Torcal de Antequera, en Málaga

Un paseo por la playa, rato en familia o la Feria de Jerez: los planes de los candidatos a la Junta en la jornada de reflexión

Tracking Pixel Contents