Adelante Andalucía le arrebata un escaño al PP en la provincia de Sevilla en las elecciones andaluzas y el PSOE mantiene los cinco diputados

La provincia de Sevilla es la circunscripción electoral con mayor peso demográfico y político en las elecciones andaluzas, ya que es la que reparte 18 escaños de los 109 totales que componen la cámara.

Feudo histórico del PSOE, la provincia se ha decantado por segunda vez en su historia por el PP -la anterior fue en los comicios autonómicos de 2022, cuando Juanma Moreno se alzó con la mayoría absoluta-. De hecho, además de en la capital hispalense, el Partido Popular se ha impuesto en localidades lideradas en sus ayuntamientos por socialistas, como Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra. Sin embargo, en La Rinconada, municipio en el que gobierna Javier Fernández, líder de los socialistas sevillanos y presidente de la Diputación de Sevilla, el PSOE ha conseguido el mayor número de votos.

En cualquier caso, en esta ocasión ha sido una victoria agridulce para el PP. El subidón de Adelante Andalucía ha traído consigo que el Partido Popular pierda en favor de esta formación política uno de los nueve escaños que consiguió en 2022, de manera que no se ha hecho con la mitad de los diputados de la provincia.

Así se han repartido los escaños en la provincia

En Sevilla, la candidatura que encabeza Patricia del Pozo -hasta ahora consejera de Cultura y Deporte y a la que sigue en la lista el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela- ha obtenido el 39% de los votos, lo que se traduce en ocho representantes electos.

Al PP le sigue, en porcentaje de voto, el PSOE, con el 24% de las papeletas y cinco representantes en el Parlamento Andaluz, seguido de Adelante Andalucía, con el 13% de los votos y dos parlamentarios, los mismos que VOX, aunque esta formación consigue menos votos (casi el 11%). Por Andalucía, por su parte, se hace un diputado, por lo que se queda en la misma situación que en 2022 en la provincia.

Resultados en la capital

En la capital hispalense, el PP ha ganado en todos los distritos a excepción de Norte y Cerro-Amate, donde se ha impuesto el PSOE. Los Remedios es en el que más porcentaje de voto ha cosechado, superando el 73%, seguido de Nervión, con el 62%.

Por otro lado, el PP se ha alzado también con la victoria en Bellavista-La Palmera, Casco Antiguo, Este-Alcosa-Torreblanca, Macarena, San Pablo-Santa Justa y el Distrito Sur.