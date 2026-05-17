17M
Adelante Andalucía le arrebata un escaño al PP en la provincia de Sevilla en las elecciones andaluzas y el PSOE mantiene los cinco diputados
El Partido Popular se impone en nueve de los once distritos de la capital hispalense, mientras que los socialistas ganan en Norte y Cerro-Amate
Sigue las elecciones andaluzas del 17M en directo
La provincia de Sevilla es la circunscripción electoral con mayor peso demográfico y político en las elecciones andaluzas, ya que es la que reparte 18 escaños de los 109 totales que componen la cámara.
Feudo histórico del PSOE, la provincia se ha decantado por segunda vez en su historia por el PP -la anterior fue en los comicios autonómicos de 2022, cuando Juanma Moreno se alzó con la mayoría absoluta-. De hecho, además de en la capital hispalense, el Partido Popular se ha impuesto en localidades lideradas en sus ayuntamientos por socialistas, como Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra. Sin embargo, en La Rinconada, municipio en el que gobierna Javier Fernández, líder de los socialistas sevillanos y presidente de la Diputación de Sevilla, el PSOE ha conseguido el mayor número de votos.
En cualquier caso, en esta ocasión ha sido una victoria agridulce para el PP. El subidón de Adelante Andalucía ha traído consigo que el Partido Popular pierda en favor de esta formación política uno de los nueve escaños que consiguió en 2022, de manera que no se ha hecho con la mitad de los diputados de la provincia.
Así se han repartido los escaños en la provincia
En Sevilla, la candidatura que encabeza Patricia del Pozo -hasta ahora consejera de Cultura y Deporte y a la que sigue en la lista el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela- ha obtenido el 39% de los votos, lo que se traduce en ocho representantes electos.
Al PP le sigue, en porcentaje de voto, el PSOE, con el 24% de las papeletas y cinco representantes en el Parlamento Andaluz, seguido de Adelante Andalucía, con el 13% de los votos y dos parlamentarios, los mismos que VOX, aunque esta formación consigue menos votos (casi el 11%). Por Andalucía, por su parte, se hace un diputado, por lo que se queda en la misma situación que en 2022 en la provincia.
Resultados en la capital
En la capital hispalense, el PP ha ganado en todos los distritos a excepción de Norte y Cerro-Amate, donde se ha impuesto el PSOE. Los Remedios es en el que más porcentaje de voto ha cosechado, superando el 73%, seguido de Nervión, con el 62%.
Por otro lado, el PP se ha alzado también con la victoria en Bellavista-La Palmera, Casco Antiguo, Este-Alcosa-Torreblanca, Macarena, San Pablo-Santa Justa y el Distrito Sur.
- La Junta de Andalucía acelera la convocatoria para que 45.000 funcionarios soliciten el nuevo complemento salarial antes del verano
- Aemet avisa de un nuevo frente: Andalucía tendrá tres provincias en alerta con vientos de 70 km/h y olas de tres metros
- Este es el barrio de Sevilla en el que se crio la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero: entre la iglesia y las juventudes comunistas
- Estos son los 25 municipios de Sevilla en los que no ganó Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de 2022
- Ni discotecas en las casas ni alcohol para los caballistas: estas son las prohibiciones de Almonte en la aldea durante El Rocío
- Mazazo a la zona azul de Matalascañas: rechazada la ordenanza que la regula y quedan en el aire las multas
- ENCUESTA | Los lectores de han votado: estos son los ganadores y perdedores del debate electoral de Canal Sur
- A qué se dedicaba María Jesús Montero antes de convertirse en candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía