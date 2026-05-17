Los sondeos a pie de urna de las elecciones andaluzas en Sevilla consolidan los nueve diputados del PP y apuntan a un crecimiento de VOX a costa del PSOE

Los primeros sondeos a pie de urna dan mayoría absoluta al PP en las elecciones andaluzas, ya que el realizado por Sigma Dos y publicado por Canal Sur da una horquilla de entre 56 y 59 escaños al partido que lidera el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En el caso de la provincia de Sevilla, da la mitad de los diputados en disputa -un total de 9- al Partido Popular, mientras que el PSOE se quedaría en la horquilla entre cuatro y cinco -si se quedara en la parte baja, quedaría fuera la parlamentaria andaluza Verónica Pérez- y entre dos y tres a VOX, lo que supone que hay un escaño en liza entre las dos formaciones políticas.

Entre los dos partidos restantes con representación en el arco parlamentario, Por Andalucía y Adelante Andalucía, se quedarían con los mismos resultados que en los comicios de 2022, esto es, con un parlamentario cada uno.

Previsión en Andalucía

Los sondeos a pie de urna de este 17M refuerzan aún más la tendencia marcada en las encuestas realizadas durante las últimas semanas hasta llevar a Juanma Moreno por encima de la mayoría absoluta. Similar porcentaje al de Sigma Dos para la comunidad es el dato de la muestra de NC Report para La Razón, que da que el PP podría alcanzar la mayoría absoluta con un margen de entre 57 y 60 diputados. No obstante, el resultado final está condicionado también por el elevado porcentaje de participación muy superior a los registrados en 2018 y 2022.

En ambas muestras el PP podría superar en escaños y en número de apoyos los datos de su histórica mayoría absoluta de 2022. Esto permitiría gobernar en solitario, sin dependencia alguna de Vox y con un espaldarazo a su "vía andaluza" más moderada y centrada en su figura. De hecho, los datos se habrán alcanzado tras una campaña sin apenas protagonismo de los líderes nacionales del PP.