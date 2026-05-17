Las horas clave de las elecciones andaluzas: cuándo abren y cierran los colegios, avances de participación y escrutinio
Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas para elegir los 109 escaños del Parlamento
Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral
Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, una jornada en la que 6.812.861 electores están llamados a las urnas para elegir los 109 escaños del Parlamento andaluz entre candidaturas de 27 partidos y tres coaliciones.
Las horas clave de las elecciones andaluzas comenzarán a las 08.00 horas, con la constitución de las mesas electorales. A las 09.00 horas abrirán los colegios y los ciudadanos podrán empezar a votar. El primer avance de participación se conocerá a las 11.30 horas, el segundo llegará a las 14.00 horas y el tercero se ofrecerá a las 18.00 horas. La jornada de votación finalizará a las 20.00 horas, con el cierre de los colegios electorales y el inicio del recuento provisional.
Para esta cita se han habilitado 3.757 colegios electorales y 10.403 mesas, atendidas por más de 31.000 miembros titulares y 62.000 suplentes. Además, más de 368.000 andaluces podrán votar por primera vez en unas autonómicas tras haber cumplido 18 años desde junio de 2022, mientras que el dispositivo de seguridad contará con más de 16.000 agentes desplegados en toda la comunidad.
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