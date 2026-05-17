José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, vota "desde Jerez para Andalucía y la humanidad": "Veremos qué pasa a partir de mañana"

José Ignacio García ya ha votado. El líder de Adelante Andalucía en estas elecciones andaluzas introdujo el sobre en las urnas de su colegio electoral, "desde Jerez para Andalucía y la humanidad". A la salida, realizó un llamamiento a todos los andaluces para participar en una jornada donde todas las encuestas le otorgan muy buenos resultados. "Llamamos a que la gente vote en defensa propia, por la clase trabajadora, por el pueblo andaluz y por la gente normal y corriente", señaló García a la salida del colegio electoral.

El jerezano llegó puntual a la cita con las urnas acompañado de las bases jerezanas del partido, entre ellos Carlos Fernández, portavoz de Adelante Jerez. A las 10.30 horas, los andalucistas ya estaban en uno de los espacios culturales más conocidos de la ciudad tomando el relevo al Partido Popular, ya que momentos antes había votado Almudena García, presidenta de la Diputación provincial, que acudió acompañada de la alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo. Como nota llamativa, el candidato más joven a la presidencia de la Junta de Andalucía votó delante de un mural que rezaba: "Jóvenes diseñando hoy el futuro que soñamos".

García cree que este domingo se debe votar "por dos razones". "La primera, porque durante muchas décadas hubo muchas mujeres y hombres que han dado su vida para que hoy podamos participar, para que hoy tengamos derecho al voto. Y yo creo que por todas esas mujeres y hombres que durante décadas, durante siglos, dieron su vida para que nosotros tengamos derecho, hoy debemos participar", señaló.

"Y en segundo lugar, porque hoy justamente es el único día cada cuatro años en el que todos somos iguales, iguales. Todos somos absolutamente iguales. El resto del año están los bancos, están los poderes mediáticos, están los grandes empresarios, están los grandes rentistas, está la gente que maneja los hilos", apuntó a la salida del colegio electoral. "Hoy todos los andaluces y andaluzas somos iguales. Hoy todos tenemos el mismo poder y hay que aprovecharlo. Por una vez, hay que aprovecharlo, porque lo consiguieron hace años y tenemos la oportunidad de ser todos y todas iguales".

García también expresó su deseo de que la jornada se celebrara "con total normalidad", tal y como ha discurrido la mañana. Durante el resto del día, el candidato de Adelante Andalucía estará visitando a distintos pueblos de la provincia. Ya entrada la tarde, volverá a Jerez para analizar los resultados.

"Yo no me hubiera visto de candidato"

A la salida de la Sala Paul, García, que comenzó participando en el movimiento 15-M que surgió hace 15 años, reconoció que no se habría visto "de candidato a la Junta" ni hace menos de 15 años. "Pero, bueno, ya está. Yo hago mi labor como militante, como alguien que quiere transformar el mundo y quiere transformar Andalucía y que quiere una Andalucía mejor. Hoy me toca hacer de candidato a la presidencia de la Junta, veremos qué pasa a partir del día de mañana y después me tocarán otras tareas para intentar dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos, que es nuestro objetivo".

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García finalizó recordando que el cuartel general de Adelante Andalucía estará en su ciudad. "Será desde aquí, desde Jerez para Andalucía y la humanidad".